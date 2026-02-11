Ideale gezinsauto? Deze elektrische bus uit Korea is nu spotgoedkoop

Nieuws

Er bestaat geen idealere gezinsauto dan een bus. Niet alleen heb je enorm veel beenruimte, ook de bagageruimte is natuurlijk royaal. En als je via onze private lease vergelijker zoekt, heb je al zo'n bus vanaf 619 euro.

Ga naar de beste deal voor de ideale gezinsauto

Over de Kia PV5

Vorig jaar maakte Kia furore met de introductie van de Kia PV5. Deze kekke bus kwam eerst als bedrijfswagen op de markt, maar later volgde ook een personenvariant. En dat is natuurlijk als gezin erg interessant. Je hebt in de PV5 ruimte te over, zowel voor je benen als in de bagageruimte.



Maar wat is er nog meer goed aan de Kia, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten de technische specificaties en de voor- en nadelen van de Kia PV5 voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde keuze kan maken.

Pluspunten Minpunten + Leuke en originele vormgeving - Momenteel alleen verkrijgbaar met kleine batterij + Heel overzichtelijk door grote ramen - Niet beschikbaar met meer dan 5 zitplaatsen + Rijdt erg prettig - Vrij traag voor een EV (121 pk)

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Kia PV5? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius en het laadvermogen zijn vermeld.

Ga naar de beste Kia PV5-deals

Specificaties

Specificaties 51,5 kWh Vermogen 121 pk Koppel 250 Nm 0-100 km/u 12,8 s Accucapaciteit 51,5 kWh Maximaal trekgewicht 750 kg WLTP-actieradius 295 km Laadvermogen AC 11 kW Laadtijd AC (0 - 100%) 7 u Snellaadvermogen DC 150 kW

Kia PV5 Essential

Instappen doe je bij de Kia PV5 Passenger in de Essential-uitvoering. Die is al opvallend compleet, standaard zijn onder andere:

12,9 inch infotainmentscherm met navigatie, Apple CarPlay en Android Auto

7,5 inch digitaal instrumentarium

Adaptieve cruise control

Actieve rijstrookassistentie en rijstrookvolgassistentie

Autonome noodremhulp met voetganger- en fietserdetectie

Snelwegassistentie

Intelligente snelheidsbordenassistentie

Achteruitrijcamera

Parkeersensoren vóór en achter

Automatische climate control

LED-koplampen, dagrijverlichting en achterlichten

Regensensor

Batterijverwarming

Kia Connect met over-the-air updates

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

Dubbele handmatige schuifdeuren

Achterklep

Trekhaakvoorbereiding

Laadkabel type 2 (7,5 meter)

Kia PV5 private lease

De Kia PV5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 619,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia PV5 private lease prijzen.

De Kia PV5 is te private leasen via Auto Review. Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Daar vind je allerlei verschillende soorten auto’s.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease wint snel aan populariteit en is een ideale manier om in een nieuwe auto te rijden. Voor een vast maandelijks bedrag beschik je over een splinternieuwe auto, zonder dat je hoeft na te denken over extra vaste kosten. Zaken zoals de verzekering, wegenbelasting, onderhoud en afschrijving zijn namelijk al inbegrepen. Dit zorgt voor helderheid in je uitgaven en neemt je veel regelwerk uit handen.