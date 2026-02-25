F1 kijken met flinke korting: dit is de nieuwste Viaplay aanbieding

Nieuws

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen en veel fans maken zich klaar voor maanden vol racespektakel. Viaplay helpt daar een handje bij met een tijdelijke aanbieding, waarmee je een stuk voordeliger uit bent.

De aftrap van het F1-jaar laat niet lang meer op zich wachten. Volgend weekend staat het eerste raceweekend van het seizoen al op het programma.

Jaarabonnement met flinke besparing

Wie alles live wil volgen, kan nu profiteren van een aantrekkelijke jaaractie bij Viaplay. Met deze deal betaal je omgerekend € 14,92 per maand voor een volledig jaarabonnement zonder reclame. In vergelijking met het reguliere maandabonnement scheelt dat € 84,88 op jaarbasis.

In totaal betaal je € 179 voor twaalf maanden, waarmee je direct verzekerd bent van alle races, kwalificaties en vrije trainingen.

Viaplay of F1 TV?

Een los jaarabonnement op F1 TV kost € 142,99, waardoor het verschil met deze Viaplay-actie slechts 36 euro bedraagt. Voor dat bedrag krijg je bij Viaplay echter meer dan alleen toegang tot één stream.

Met Viaplay kun je namelijk kiezen tussen de Viaplay-uitzending met Nederlands commentaar en voor- en nabeschouwing, of de Engelstalige feed van F1 TV Pro. Daarnaast kun je op twee apparaten tegelijk kijken, wat het abonnement ook interessant maakt om te delen.

Meer sport en entertainment

Viaplay biedt bovendien meer dan alleen Formule 1. Zo kijk je er ook naar voetbalcompetities als de Premier League, Bundesliga en Ligue 1, naast andere autosportklassen zoals F2, F3 en DTM. Daarnaast zijn er dartswedstrijden, documentaires over Max Verstappen en een uitgebreid aanbod aan films en series.

Wie het hele seizoen niets wil missen, kan met deze tijdelijke korting dus direct goed voorbereid aan de start verschijnen.