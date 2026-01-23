Let hier op bij het kopen van een tweedehands Seat Alhambra

Nieuws

Ben je op zoek naar een fijne, ruime en betrouwbare zevenzitter? In dat geval is de Seat Alhambra het overwegen waard. Deze bescheiden gezinsauto is ondertussen al bijna in de vergetelheid geraakt, maar dat is niet terecht. Het is een puike en zeer praktische auto met veel goede eigenschappen, die je voor een nette prijs aan de haak kunt slaan. Meer weten? Lees dan verder.

In de jaren negentig blijkt de MPV (of minivan) ineens heel populair, waardoor autofabrikanten halsoverkop aan het werk slaan omdat ze bang zijn de boot te missen. Ford heeft al zo’n auto in de Verenigde Staten, maar die is niet geschikt voor de Europese markt. Het merk gaat daarom een samenwerking aan met Volkswagen om een moderne, vooruitstrevende zevenzitter te maken die de concurrentie het vuur aan de schenen kan leggen. Daar blijft het niet bij, want ook Seat – onderdeel van de Volkswagen Group – is uitgenodigd. En zo geschiedde: de Ford Galaxy, Seat Alhambra en Volkswagen Sharan waren een feit.

De Seat Alhambra, vernoemd naar het beroemde paleis van de Moren in Granada, duikt voor het eerst op in 1996. De grote zevenzits MPV wordt gebouwd over twee generaties en verdwijnt in 2019 van de markt. Tegen die tijd is er wegens de opkomst van crossovers en SUV’s aanzienlijk minder animo voor auto’s zoals de Alhambra. De Sharan houdt het wat langer vol, maar ook voor dat model valt in 2023 uiteindelijk dan toch het doek. De details van de Alhambra bespreken we hieronder.

Eerste generatie Seat Alhambra (7M), 1996-2010

De originele Seat Alhambra mag dankzij zijn onafhankelijke wielophanging en goede rijeigenschappen destijds dan als een moderne auto hebben gevoeld, visueel is het altijd een beetje een apart geval geweest. Het design schreeuwt ‘nineties’, en dan hebben we het niet alleen over het uiterlijk. Gelukkig is de Alhambra een razend praktische auto. Er is ruimte genoeg voor zeven volwassenen en zowel de (zware) stoelen van de tweede als derde zitrij zijn makkelijk te verwijderen om tot 2.610 liter bagageruimte te creëren.

De Alhambra, die in 2000 een facelift ondergaat, is over 14 jaar geleverd met diverse benzine- en dieselmotoren. Diesels zijn er met een inhoud van 1,9 of 2 liter met een vermogen van 90-140 pk. Bij benzine heb je keuze uit 1,8 of 2 liter motoren met 115-150 pk. Bijzonder is dat de eerste generatie Alhambra tevens is geleverd met de beroemde VR6-motor, bekend van verschillende sportieve Volkswagens. Met 204 pk is dit veruit de krachtigste uitvoering.

Tweede generatie Seat Alhambra (7N), 2010-2019

De tweede generatie Seat Alhambra is een zuiver product van de Volkswagen Group. Ford is eerder namelijk uit de samenwerking gestapt. Het nieuwe model is 22 cm langer, 9 cm breder en 4 cm lager dan zijn voorganger, wat in combinatie met het strakke, moderne design zorgt voor een totaal andere look. Nog een belangrijke ontwikkeling is dat de Alhambra voortaan twee schuifdeuren achter heeft in plaats van normale openslaande portieren: dat is een stuk makkelijker instappen. Er passen met gemak zeven volwassenen in en de bagageruimte is riant, zeker met de derde zitrij omlaag/verwijderd.

De Alhambra heeft ditmaal geen spannende VR6-motor, maar dat betekent niet dat er geen krachtige uitvoeringen zijn. Onder de motorkap vind je namelijk een gevarieerd assortiment aan benzine- en dieselmotoren met een vermogen tot 220 pk. Bij de benzines heb je keuze uit de 1.4 of 2.0 TSI (150-220 pk) en bij de diesels zijn er meerdere varianten van de robuuste 2.0 TDI (115-184 pk).

Tweedehands Seat Alhambra kopen: dit moet je weten

De Seat Alhambra is een prima keuze als je voor een nette prijs een zevenzitter wilt kopen. Hoewel het de minst populaire van het oorspronkelijke drietal was en hij al even van de markt is verdwenen, staan er in Nederland toch tientallen tweedehands Alhambra’s te koop. Opvallend genoeg is ongeveer een derde van het totaal van de eerste generatie. De meeste van deze modellen zijn van na de facelift en hebben een scherpe prijs, veelal van minder dan 5.000 euro. De motoren (vooral de diesels) zijn zuinig en betrouwbaar, maar let op, want deze Alhambra’s kunnen problemen vertonen met de elektronica of airco.

De tweede generatie, en dan met name jonge modellen, zijn een stuk duurder. Prijzen beginnen rond de 5.000-10.000 euro voor exemplaren met een hoge tellerstand, maar bedragen kunnen oplopen tot boven de 40.000 euro. Veelvoorkomende problemen hebben te maken met de ophanging, airco, het navigatiesysteem en de DSG-automaat. Ook kunnen modellen met een panoramadak lekkages hebben bij de A-stijl. Verder staat de tweede generatie Alhambra over het algemeen bekend als een betrouwbare auto met goede motoren.