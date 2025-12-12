Autoverkopen Duitsland november 2025: BYD verplettert gevestigde orde

Nieuws

De autoverkopen in Duitsland (november 2025) zijn deels vertrouwd: Volkswagen is heer en meester. Maar de Chinezen komen echt op stoom, met BYD als grote roerganger.

We plaatsen eerst de cijfers van Duitsland in perspectief. In november 2025 werden er 250.671 nieuwe personenauto’s op de Duitse wegen toegelaten. Bij ons werden 339.846 auto's geregistreerd – over heel 2025.

Automerken kijken dus met iets meer belangstelling naar de autotrends in Duitsland dan naar de grillen van de Nederlandse automobilist … Op één front wint Nederland: het marktaandeel EV’s ligt bij ons (48,3 procent) beduidend hoger dan in Duitsland (22,2 procent). We belichten twee andere opmerkelijke trends en eindigen met de bestverkochte Duitse en niet-Duitse modellen.

1. Ford heeft in Duitsland weer eens iets te vieren

Voor het geplaagde Ford is er eindelijk weer eens reden voor blijdschap; in november boekte het merk in Duitsland de grootste groei van de Duitse merken (13,7 procent).

Mercedes en BMW zijn in Duitsland eeuwige rivalen, en ze zijn ook ongeveer even populair. Mercedes is na Volkswagen het populairste merk in Duitsland, maar de voorsprong op de grote concurrent is niet zo groot. Tot en met november werden 240.150 Mercedessen geregistreerd, BMW blijft daar dicht achter met 229.536 auto’s.

Opmerkelijk is het forse verlies van Porsche ten opzichte van vorig jaar. Het merk verkocht afgelopen maand 19,6 procent minder auto’s, over het hele jaar is het verlies 16,6 procent. Maar wat er ook verandert in de statistieken, het marktaandeel van Volkswagen blijft in Duitsland met 19,1 procent onverminderd groot.

2. BYD is bezig aan een enorme opmars

In de top 10 van november 2025 staan vier niet-Duitse merken: Skoda (plek 4), Seat (plek 6), Toyota (plek 9) en Hyundai (plek 10). Maar vooral de opmars van de Chinezen is opvallend. Vaak wordt die gebagatelliseerd door te zeggen dat het marktaandeel nog tegenvalt. Maar een merk als BYD weet in november 2025 al de 18e plaats te behalen, vóór merken als Mazda, Mini, Tesla en Suzuki. 1,7 procent van alle op kenteken gezette auto’s in Duitsland is een BYD; een stijging van 834,1 procent.

Ook Leapmotor (+817,5 procent / 0,4 procent marktaandeel) en MG (+169,4 procent / 1 procent marktaandeel) zaten stevig in de lift.

De Duitse verliezers in november zijn Mitsubishi (-50,1 procent), Suzuki (-34,2 procent) en Jeep (-32,3 procent).

Top 5 bestverkochte modellen

Volkswagen Golf 7407 Volkswagen T-Roc 5679 Volkswagen Tiguan 5334 BMW X1 4743 BMW 5-serie/i5 3895

Top 5 niet-Duitse auto’s

Skoda Octavia 3876 Seat Leon 3349 Skoda Elroq 3140 Skoda Kodiaq 2830 Toyota Aygo X 2708

Nog meer interessante autostatistieken uit binnen- en buitenland lees je in onze gratis nieuwsbrief.