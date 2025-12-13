Laat Arjen Lubach dit pijnpunt van EV’s eens aan de grote klok hangen

Nieuws

Deze column uit Auto Review 11/2025 is een brief voor Arjen Lubach. Een oproep om de onbekende pijnpunten van elektrische auto’s aan het licht te brengen.

Beste Arjen Lubach, ik heb je hulp nodig om de waarheid over elektrische auto’s aan de grote klok te hangen. En dan niet de bekende pijnpunten die je prachtig in beeld kunt brengen, zoals ploeterende kinderarbeiders in de stofwolken van een lithiummijn of een batterijbrand waarbij de vlammen uit het schuifdak slaan. Nee, dit tv-item zou draaien om getallen - want vroeger op school werd nergens zo gelachen als bij wiskunde.

Hoe groot is de batterij nou precies?

Het probleem draait om teleurstelling. Steeds meer gewone Nederlanders overwegen de switch naar elektrisch rijden te maken, maar de getallen waarop ze vertrouwen om die kostbare stap te maken, rammelen aan alle kanten. Serieus, als potentiële EV-rijder kun je nergens van op aan. Hoe groot denk je dat de batterij van een van de populairste EV’s van Nederland is, de Skoda Elroq 60? Klinkt als een strikvraag en dat is het ook. Als je 63 kWh gokt, heb je gelijk. Maar 59 kWh reken ik ook goed. De ene is de nominale capaciteit, de andere de netto capaciteit. Ze mogen tijdens de les Nederlands uitleggen wat het verschil is.

WLTP-verbruik geeft je niet de WLTP-range

Het rijbereik doet er pas echt toe. De Elroq 60 heeft een officieel stroomverbruik van 15,7 kWh/100 km en een officiële range van 429 kilometer. Is dat nog te volgen? Vraag: hoe ver kom je op een volle batterij als je keurig 15,7 kWh/100 km rijdt? De beloofde 429 kilometer, toch? Oh, naïef zomerkind dat je bent. Dat je het WLTP-verbruik haalt, betekent dat je in de praktijk maar 375 kilometer ver komt als je de totale batterijcapaciteit van 59 kWh benut. En het is geen Skoda-streek: je kunt elk automerk betrappen op deze rare afwijking in de technische specs.

Snelladen? Schiet ons maar lek

Ben je het spelletje al zat? Kom maar even tot rust tijdens het opladen. Hoe snel kan een EV opladen bij een Fastned-paal met een laadsnelheid van 400 kW? Ja, daar gaan we weer. Met 200 kW als er twee auto’s zijn ingeplugd en met 300 kW als je alleen bent … Hoe lang zo’n laadpauze duurt, hangt ervan af hoeveel stroom je komt halen. De meeste merken zetten in hun folder hoeveel minuten het duurt om van 10 (!) tot 80 procent te gaan, maar Renault vermeldt de laadtijd vanaf 15 procent, Fiat vanaf 20 procent en BYD vanaf 30 procent. Zucht. Gelukkig is langs de snelweg opladen altijd goedkoper dan tanken … Toch? Toch?!