Autoverkopen Europa: diesel verliest het voor het eerst óók van PHEV

Ooit hadden dieselauto’s in Europa een marktaandeel van 50 procent. Na 2015 kwam daar de klad in en de jongste cijfers laten zien dat de rol van de diesel enorm is uitgehold. Zelfs plug-in hybrides worden beter verkocht.

Voor het eerst sinds de opkomst van de moderne plug-in hybride gebeurt het: PHEV’s verkopen beter dan diesels in Europa. In de eerste tien maanden van 2025 pakten plug-ins een marktaandeel van 9,4 procent, terwijl diesel wegzakte naar 8 procent als je de cijfers van de EU, EFTA (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland) en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar optelt.

Opkomst en ondergang van de dieselauto

De populariteit van dieselmotoren nam een enorme vlucht met de opkomst van de direct ingespoten dieselmotoren begin jaren negentig. Dat duurde voort tot 2015, het jaar dat Dieselgate aan het licht kwam en het woord 'sjoemeldiesel' zijn intrede deed. De verkoopcijfers liepen terug en in 2017 passeerden benzineauto’s voor het eerst in jaren hun dieselbroeders. In 2021 haalden ook hybrides de diesel in en in 2022 zoefden ook volledig elektrische auto’s de aloude diesel voorbij.

En nu is de dieselauto zelfs van het podium afgevallen naar een vierde plek, achter hybrides, benzinemodellen, EV’s en PHEV's.

Waarom diesel zo hard terugviel

De oorzaken van de gekelderde populariteit van diesels stapelden zich de laatste jaren steeds verder op:

Het naschok-effect van Dieselgate, dat het vertrouwen definitief beschadigde.

Strengere emissieregels dwingen fabrikanten richting (plug-in) hybrides en EV’s.

Diesels verdwijnen uit populaire compacte modellen, zoals de Volkswagen Polo en Renault Clio.

Aantrekkelijke subsidies en lagere belastingen op geëlektrificeerde auto’s.

Efficiëntere benzinemotoren die het traditionele voordeel van diesel verkleinen.

De aanloop naar het 2025–2035 beleid, waarbij verbrandingsmotoren geleidelijk worden uitgefaseerd.

Hybrides leiden de markt

Tegelijkertijd blijft de Europese markt versneld elektrificeren. Hybrides – inclusief mild hybrids - zijn inmiddels de populairste aandrijflijn, goed voor 34,7 procent van alle nieuwe registraties in de EU, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland samen. Ze liggen ruim vóór benzineauto’s (26,9 procent) en volledig elektrische auto’s (18,3 procent).

Met nog twee maanden te gaan lijkt het gat tussen plug-in hybrides en diesels alleen maar groter te worden. Een comeback van diesel? Die lijkt verder weg dan ooit.