Toyota met solid-state batterij en 1200 km actieradius klopt op de deur

Toyota ligt op schema om in 2027 of 2028 zijn eerste elektrische productieauto met solid-state batterij (SSB) te lanceren. Deze veelbelovende technologie wordt volgens het merk als eerste toegepast in een sportwagen.

Solid-state batterijen gelden als de heilige graal voor elektrische auto’s. Ze zijn compacter, lichter en bieden een hogere energiedichtheid dan de huidige lithium-ionaccu’s. Daardoor kan de actieradius fors toenemen zonder dat de batterij groter of zwaarder wordt. Toyota claimt zelfs dat een SSB tot driemaal zoveel rijbereik kan bieden en vier keer zo lang meegaat.

Volgens Keiji Kaita, hoofd van Toyota’s Carbon Neutral Engineering Development Centre, ligt de ontwikkeling op schema. “De solid-state batterij is cruciaal voor de toekomst. Deze biedt hogere prestaties, is duurzamer en heeft een langere levensduur”, aldus Kaita tijdens de Japan Mobility Show tegen het Britse Autocar.

1200 kilometer actieradius

Toyota toonde eerder al een werkend prototype dat goed zou zijn voor maar liefst 1200 kilometer rijbereik. De batterij levert bovendien dubbel zoveel vermogen als de huidige generatie.

De eerste auto met deze accu wordt waarschijnlijk een Lexus – vermoedelijk de opvolger van de iconische LFA – of een supersportieve Toyota GR. Beide modellen krijgen een extreem lage bouw en zouden optimaal profiteren van de compacte accupakketten.

Minder CO₂, langere levensduur

Naast prestaties richt Toyota zich ook op duurzaamheid. Het merk wil de CO₂-uitstoot bij de productie van batterijmaterialen verlagen en de levensduur van batterijen verlengen. “Een solid-state batterij die vier keer langer meegaat, reduceert de totale CO₂-voetafdruk met 75 procent”, zegt Kaita.

Ook voor reguliere modellen

Hoewel de eerste generatie solid state batterijen vooral voor duurdere auto’s bedoeld is, onderzoekt Toyota ook toepassingen in bedrijfswagens en latere volumemodellen. Voor bestaande platforms ontwikkelt het merk ondertussen een plattere lithium-ionaccu. Die zou een lagere carrosserie en meer interieurruimte mogelijk maken. De gestroomlijnde Toyota Corolla Concept (zie hierboven) toont hoe dat er in de praktijk kan uitzien.

Met de geplande introductie in 2027 of 2028 lijkt Toyota klaar om de volgende grote stap in elektrische aandrijving te zetten – met solid-state batterijen als nieuwe maatstaf voor prestaties én duurzaamheid.

