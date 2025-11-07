Dit autojaar gaf ons twee supercars, een luxe mastodont en een Tesla met vleugeldeuren

Nieuws

In 2015 denderde Nederland nog massaal in diesels over de snelweg, met de Volkswagen Golf en de Volvo V40 als populaire bijtellingsknallers. De eerste Tesla's begonnen op te vallen tussen al die leasebakken, maar laadpalen waren nog zeldzaam. Wie écht wilde opvallen, kocht een nieuwe sportwagen. Een Honda NSX of Audi R8, bijvoorbeeld.

Autojaar 2015

2015 was een overgangsjaar op de Nederlandse wegen. Diesel was nog koning onder de leaserijders, mede dankzij gunstige bijtellingsregels, maar het elektrische tijdperk klopte al wel voorzichtig op de deur. De Mitsubishi Outlander PHEV stond voor menig basisschool geparkeerd, plug-in hybrides waren het nieuwe normaal voor de milieubewuste leaserijder, en Tesla begon naam te maken met de Model S. Al was die futuristische EV nog vooral iets voor de Randstad. Ondertussen debuteerden er ook gewoon ouderwets leuke auto’s: compacte hatchbacks voor het grote publiek, maar ook dikke sportwagens voor wie nog niet dacht aan accucapaciteit of stekkers.

Tesla Model X



Met de Model S zette Tesla in 2012 de autowereld op zijn kop. Dat het puur elektrische merk geen eendagsvlieg was, bewees het met zijn tweede model, de Model X. Zeg maar de SUV-variant van die Model S. Meest opvallende feature waren de Falcon Wing-achterdeuren die aan het dak scharnieren in plaats van de zijkant. De eerste keer dat we die zagen, was in 1954 met de Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Problemen met die deuren zorgden er wel voor dat de introductie van de Model X telkens uitgesteld werd. En ook toen de SUV eenmaal rondreed, ondervond menig eigenaar gedoe met die opklappende portieren. Dit resulteerde zelfs in een rechtszaak tegen de Zwitserse firma die verantwoordelijk was voor de hydrauliek. De Model X Plaid is de snelste versie, in nog geen 3 seconden knal je vanuit stilstand naar 100 km/h. Een omgedraaide maag is verzekerd.



Toyota Prius



Op het huidige model na, heeft de Toyota Prius er altijd vreemd uitgezien. Dat had een goede reden. De hybride-technologie was een ongekende vernieuwing en Toyota vond dat je het design daarop moest afstemmen. Maar met de vierde generatie sloegen de Japanners een beetje door. De verticale achterlichten herkende je ook in het donker uit duizenden, maar veel mensen vonden ze spuuglelijk. Ondertussen reed deze Prius - die hier in 2016 op de markt kwam - stukken beter dan zijn voorgangers, mede dankzij het nieuwe TNGA-platform (Toyota New Global Architecture). Kenmerken hiervan zijn een laag zwaartepunt en een hogere stijfheid - ook de huidige modellen kennen deze basis. Uiteraard was de Prius wéér zuiniger geworden. En net als zijn voorganger, kwam-ie er ook weer als plug-in hybride. Die had andere, smaakvollere achterlichten, maar daarmee was het nog niet moeders mooiste.

Bentley Bentayga



De Bentayga is de eerste SUV van Bentley. Nadat liefhebbers van het in 1919 opgerichte merk waren bijgekomen van de schrik, konden ze zich vergapen aan de enorme afmetingen (een lengte tot 5,30 m), het torenhoge gewicht van bijna 2,5 ton en het enigszins potsierlijke interieur met veel leer, hout en glimmers. Wat ook indruk maakte op de upper class was de 6,0-liter twin-turbo W12 met 608 pk. Hiermee haalde de mastodont een topsnelheid van net boven de 300 km/h, ongekend voor een SUV. Dat de motor van Duitse origine was (Volkswagen) deed pijn, maar weerhield de Bentayga er niet van een groot succes te worden. Al snel moest Bentley de productie opschroeven om aan de vraag te voldoen. De SUV werd zelfs het bestverkochte model van Bentley. Later volgden een plug-in hybride en zelfs een diesel.

Honda NSX



De eerste generatie Honda NSX uit 1990 staat hoog aangeschreven bij autoliefhebbers. De sportwagen die met behulp van Formule 1-coureur Ayrton Senna ontwikkeld werd, hield - na een facelift in 2002 - in 2005 op te bestaan. De wereld keek uit naar zijn opvolger, maar moest hier uiteindelijk tien jaar geduld voor opbrengen. Weer lag er een V6 in, maar deze keer bijgestaan door een dubbele turbo en drie elektromotoren. Hiermee kwam het totale vermogen op 581 pk. Het maximumkoppel kwam uit op 664 Nm. De NSX was een van de eerste hybride-auto's in zijn segment en haalde een topsnelheid van meer dan 300 km/h. Elektronisch begrensd, welteverstaan. Een lichtgewicht was het niet, de auto woog zomaar 1700 kg. Zijn illustere voorganger bleef steken op nog geen 1400 kg. Zo iconisch als de eerste generatie is de tweede NSX dan ook niet geworden.

Audi R8



Dat Audi en Lamborghini tot hetzelfde concern behoren (Volkswagen) heeft geweldige sportwagens opgeleverd. Zoals de tweede generatie Audi R8. Die heeft als donor de Lamborghini Huracán en kreeg ook diens 5,2-liter V10, hetzij iets minder sterk uiteraard. Maar met 540 pk kon je nog prima meedoen in het wereldje van de snelle jongens. Helemaal met de tweede versie van de V10 (Plus) die wél hetzelfde vermogen had als de Huracán, namelijk 610 pk. Hiermee kon je op de autobahn 330 km/h halen - ook op de A2 overigens, maar dat was (en is) niet toegestaan. Het model leek als twee druppels water op de eerste R8, maar dat vond niemand bezwaarlijk. Wie achter het stuur zat, keek uit op het Virtual Cockpit dat eerder zijn debuut maakte in de TT. Er was ook een Spyder waarvan je het dak tot een snelheid van 50 km/u kon openen.

Mazda MX-5



Met de vierde generatie MX-5 (ND) greep Mazda meer dan bij de eerdere generaties terug op de oer-MX-5 uit 1989. Terwijl de meeste auto's almaar groter groeiden, werd de MX-5 (in Amerika: Miata) juist kleiner en lichter dan zijn voorganger. Het leeggewicht lag om en nabij de 1000 kg. Natuurlijk kreeg de roadster weer achterwielaandrijving, een handbak en een net achter de vooras geplaatste benzinemotor voor een optimale gewichtsverdeling. Met het vermogen van 131 pk sloeg je nog geen deuk in een pakje boter, maar zijn speelse weggedrag maakte veel goed - zo niet alles. In 2016 kreeg de roadster gezelschap van de RF (Retractable Roadster) waarbij het middenstuk van het stalen dak elektrisch achter de voorstoelen kan worden opgebogen. We zijn inmiddels tien jaar verder, maar deze MX-5 is nog altijd te koop. Hulde voor Mazda.

Suzuki Baleno



Suzuki hield er in 2015 een vreemde modellenstrategie op na. Het merk wilde in elk segment waarin het actief was, twee auto's aanbieden: een spannende en een praktische. Met de Baleno dacht Suzuki in het B-segment een hit in handen te hebben. Daar viel wat voor te zeggen. Hij was opvallend ruim en praktisch - met standaard een vijfdeurs carrosserie. En zijn gewicht van nog geen 900 kg resulteerde in een lage wegenbelasting. Andere punten waar zuinige Nederlanders van smulden: niet kapot te krijgen én spaarzame benzinemotoren waaronder een gloednieuwe 1,0-liter driecilinder met turbo en 112 pk. Toch was de Baleno niet aan de straatstenen kwijt te raken. Reden? Als je 'm in de showroom ging bekijken, viel je acuut in slaap, zo saai was het design van het ex- en interieur. Dus kozen mensen alsnog voor die ándere B-segmenter van Suzuki, de Swift.

10 andere gebeurtenissen in 2015