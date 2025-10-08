Waarom je Auto Review nu wil volgen op Google Discover!

Nieuws

Google Discover heeft een nieuwe Volgen-functie, waardoor je zelf bepaalt welke websites je ziet. Door Auto Review te volgen op Discover verschijnt ons nieuws in jouw feed!

Wat is Google Discover?

Google Discover is de gepersonaliseerde nieuwsfeed van Google. Je vindt deze op je telefoon in de Google-app of de Chrome-app.

Google laat daar automatisch nieuws, video’s en artikelen zien die aansluiten bij jouw interesses. Door bronnen te volgen die jij vertrouwt en waardeert – zoals Auto Review – bepaal je zelf welke verhalen in jouw tijdlijn verschijnen.

Zo volg je Auto Review op Google Discover

Het instellen kost je maar een paar seconden. Volg deze stappen en je ziet onze artikelen direct in je persoonlijke Discover-feed:

Open onze Google Discover-pagina. Klik op ‘Volgen op Google’. Mocht je nog niet zijn ingelogd, dan word je gevraagd om in te loggen met jouw Google-account.

Vanaf dat moment vind je de artikelen van Auto Review automatisch terug in jouw Discover-feed. Zo maak je jouw nieuwsfeed relevanter én steun je ons!