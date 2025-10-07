Jij wilt een 7-zits EV van Mercedes? Dan ben je ineens 75.000 euro duurder uit

Nieuws

Modellen als de C-klasse en S-klasse zijn onverwoestbaar in de almaar uitdijende Mercedes-prijslijst. Maar er zijn ook modellen die na een paar jaar met stille trom vertrekken. De Mercedes EQB (2022-2025), een elektrische zevenzitter, gaat nu al uit productie

Even je geheugen opfrissen: de EQB is de elektrische versie van de Mercedes GLB. Erg lang hield hij het niet uit en dat heeft alles te maken met zijn verouderde basisconstructie.

Mercedes bouwde de EQB nog op het MFA-platform. Dat bestaat al sinds 2011 en was eigenlijk helemaal niet bedoeld voor elektrische auto's. Na 2025 stopt Mercedes dan ook met de productie van de EQB. Op dit moment kun je hem nog wel naar je eigen smaak samenstellen op de website van Mercedes, maar een Nederlandse woordvoerder bevestigt dat de auto over enige tijd alleen nog uit voorraad leverbaar is.

Nieuwe Mercedes GLB in 2026

Het einde van de EQB betekent zeker niet het einde van de Zuid-Duitse stekkerplannen. Volgens Mercedes blijft het merk 'volledig toegewijd aan elektrificatie' en staat 'het grootste modeloffensief in de geschiedenis van het merk' op het punt te beginnen.

Er staat dan ook gewoon een opvolger van de EQB in de coulissen, waarschijnlijk op hetzelfde MMA-platform als de dit jaar geïntroduceerde Mercedes CLA. Over levertijden en specs is nog niets officieels uitgelekt, maar we durven wel een educated guess aan. Zo verdwijnt de naam EQB en gaat zijn opvolger 'gewoon' GLB heten. Er komt, net als bij de CLA, ook een versie met verbrandingsmotor.

Snelladen kan de nieuwe GLB met 320 kW en we gaan uit van een actieradius van minimaal 750 kilometer. Cijfers die we van de CLA kennen. Zoals je er ook vergif op kunt innemen dat de GLB ongeveer hetzelfde dashboard krijgt, met enorme schermen dus. Zie de foto hieronder. Verslik je niet in je koffie ...

Zevenzits Mercedes elektrisch

Wie per se een elektrische zevenzitter van Mercedes wil, moet zijn heil de komende tijd zoeken bij de superdeluxe Mercedes EQS SUV. Die kost je wel minimaal 126.092 euro. Of nog héél snel een EQB bestellen, natuurlijk.

Mercedes EQB (2025) specs

Prijs: van 51.356 tot 55.833 euro

Actieradius: maximaal 490-534 km

Batterijcapaciteit: 70,5 kWh

Snelladen: 100 kW

In Nederland zijn in vier jaar tijd tot nu toe 4400 exemplaren van de EQB op kenteken gezet.