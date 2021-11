Test: is de elektrische Mercedes EQB (2022) das Beste? Oder nichts?

Wat is opvallend aan de Mercedes EQB (2022)?

Mercedes heeft in 2021 liefst drie nieuwe elektrische auto’s geïntroduceerd. Eerst kwam de EQA, vervolgens de majestueuze EQS. En nu is de EQB aan de beurt. Hij staat op hetzelfde platform als de EQA. Dat is niet exclusief ontwikkeld voor EV’s, ook de GLA en GLB met benzinemotor hebben deze technische basis.

Het uiterlijk van de EQB lijkt dan ook op dat van de GLB, al hebben de ontwerpers hem een dichte grille gegeven, en andere koplampen en achterlichten. De EQB heeft hetzelfde 66,5-kWh batterijpakket als de EQA, waarmee hij een actieradius haalt van maximaal 413 kilometer.

Wij testen de EQB 350 4Matic, het topmodel met 292 pk, vierwielaandrijving en een elektromotor op de voor- en achteras. Optioneel kun je hem met zeven zitplaatsen bestellen.

Wat zijn de pluspunten van de Mercedes EQB (2022)?

Je hoeft nooit af te zien in een chique Mercedes. Het dashboard met twee beeldschermen en turbine-achtige ventilatieroosters biedt een heerlijk uitzicht. Dankzij het uitgebreide arsenaal aan camera’s en sensoren hoef je als bestuurder weinig te doen: adaptieve cruisecontrol met verkeersbordherkenning zorgt ervoor dat de EQB 350 4Matic automatisch afstand houdt tot zijn voorligger. Daarbij houdt het systeem de heersende maximumsnelheid keurig in de gaten.

Voer je de bestemming in, dan gaat het navigatiesysteem voor je rekenen. Waar kun je onderweg snelladen en hoe lang duurt het? De auto zorgt altijd voor een buffer van 20 procent, zodat je niet bang hoeft te zijn dat je met een lege accu op een verlaten parkeerplaats staat te bibberen. Heerlijk dat de auto je al het denkwerk uit handen neemt.

Nog meer pluspunten: de gratis nieuwsbrief van Auto Review.



Aanmelden

Heb jij hem al?

Wat zijn de minpunten van de Mercedes EQB (2022)?

Mercedes voert al jaren de slogan ‘Das beste oder nichts’, maar het merk maakt dat niet waar met zijn elektrische auto’s. Kia, Tesla en Hyundai zijn das Beste, en eigenlijk is Mercedes volgens zijn eigen slogan dus nichts.

De actieradius van de EQB 350 4Matic is onder optimale omstandigheden 416 kilometer. Daarmee moet de EQB concurrenten als de Tesla Model Y Long Range (actieradius: 507 km) en de Hyundai Ioniq 5 4WD (490 km) voorlaten. Hij heeft dan ook het kleinste accupakket: 66,5 kWh versus pakweg 70 kWh.

Bovendien is de Mercedes EQB 350 4Matic geen snellaadkampioen. Je kunt snelladen met maximaal 100 kW. Vergeleken met concurrenten is dat toch wat beschamend. De Tesla Model Y kan het met circa 200 kW, de Hyundai Ioniq 5 met 220 kW. Mercedes belooft dat de accu in 35 minuten is opgeladen van 10 naar 80 procent. De Hyundai Ioniq 5 doet dat 2x zo snel.

De EQB is optioneel leverbaar met een tweede achterbank, maar die is vooral geschikt voor kleuters of de Houdini-fanclub. Eerlijk is eerlijk: dat geeft Mercedes zelf ook toe. Zelf raden ze iedereen langer dan 1,65 meter af om helemaal achterin te gaan zitten.

Wanneer komt de Mercedes EQB (2022) naar Nederland en wat is de prijs?

Mercedes heeft nog geen prijs vrijgegeven voor de EQB, die pas in de eerste maanden van 2022 op de markt komt en dus niet profiteert van de gunstige bijtellingsregels van 2021.

Voor een indicatie, pakken we de prijs van de Mercedes EQA erbij. Die varieert van 49.995 euro (EQA 250) tot 58.163 euro (EQA 350 4Matic). De EQB komt in eerste instantie als 300 4Matic en 350 4Matic op de markt, de basisversie EQB 250 komt pas in de loop van 2022. Reken voor het topmodel op een prijs die ruim boven de 60.000 euro ligt. Ter vergelijking: concurrent BMW iX3 (74 kWh, 286 pk) kost 69.000 euro en een Tesla Model Y Long Range (ca. 70 kWh, 351 pk) 65.010 euro.

Wat vind ikzelf van de Mercedes EQB?

Een Mercedes heeft altijd een zekere klasse. Achter het stuur van de luxe EQB 350 4Matic kom je niets tekort. Het veercomfort is voortreffelijk, de rust vergelijkbaar met een stiltegebed in een trappistenklooster.

Maar op het gebied van actieradius en laadsnelheid is Mercedes niet das Beste. En de beenruimte achterin valt – vanwege de hoge vloer waaronder het accupakket zit – een beetje tegen. Je zit met opgetrokken knieën en dat is op lange afstanden vermoeiend.