Zo werd Andreas Pol de allesweter van RTL Autowereld

Nieuws

Andreas Pol is al jaren een van de gezichten van RTL Autowereld. Organiseer een autokennisquiz en ik voorspel je dat hij wint.

Ruim 21 jaar geleden begon ik met het autoprogramma Gek Op Wielen op RTL. Dat werd gemaakt door het productiebedrijf van Michael Pilarczyk PMG. De andere twee autoprogramma’s die daar werden gemaakt, waren RTL Transport­wereld en RTL Autowereld. Dat laatste werd gepresenteerd door Allard Kalff en Michael Pilarczyk zelf. De redacties en productie zaten allemaal bij elkaar in één grote ruimte in Hilversum.

Op een dag kwam daar een tengere nieuwe collega binnen die jonger leek dan de 23 jaren die hij telde. Hij was bescheiden en relatief onervaren, maar stak alle redactie­leden en presentatoren naar de kroon als het ging om autokennis. Je kon geen merk of type noemen of hij wist er wel het fijne van. Over Formule 1 of andere takken van de racesport hoefde je hem evenmin iets te ­vertellen.

Nu, twintig jaar later, werkt Andreas Pol nog altijd bij PMG, dat inmiddels wel in andere handen is overgegaan. En inmiddels is hij niet alleen eindredacteur van RTL Autowereld, maar ook presentator. Ik nam dertien jaar geleden afscheid van Gek Op Wielen en ik ben benieuwd wat er inmiddels allemaal is veranderd in het wereldje van de autoprogramma’s.

Andreas Pol: “We zijn met RTL Autowereld zo’n beetje het enige autoprogramma dat nog bestaat. Er zijn wel andere programma’s die min of meer autogerelateerd zijn. Zoals De mooiste wegen van Werner Budding en een enkel programma dat wel een auto­motive onderwerp heeft. Autoprogramma’s komen en gaan, maar RTL Autowereld is altijd blijven bestaan.”

“Wat is de afgelopen jaren ook veranderd is, is de snelheid van de technologische ontwikkelingen op het gebied van opname en montage. Je kunt met minder mensen nu veel meer doen. Vroeger was bijvoorbeeld een helikopter-shot onbetaalbaar voor ons. Dat was alleen weggelegd voor bioscoopfilms en dure commercials. Nu gaat er een drone van een paar honderd euro de lucht in en klaar is Kees.”

En het kijkerspubliek dat jullie trekken?

“Dat is in de loop der tijd wel verschoven. Je ziet dat het publiek dat ons programma bekijkt via de tv-kanalen wat ouder is ten opzichte van vroeger. Dat is sowieso de trend; de tv-kijker wordt gemiddeld steeds iets ouder. Nu is dat toevallig wel het publiek dat nog graag privé een nieuwe auto aanschaft. Dat is dus wel interessant voor de merken. Maar die wat oudere groep wordt aangevuld door een veel jongere groep volgers die online naar ons kijkt via Videoland of YouTube. Dus netto is er eigenlijk niets veranderd.”

En wat is er in die jaren veranderd in de autowereld zelf?

“De komst van de elektrische auto heeft de boel natuurlijk wel op de kop gezet. Dus een onderwerp dat nu speelt, is bijvoorbeeld de netcongestie. Het stroomnet is overvol en de groeiende populariteit van de elektrische auto’s maakt dat alleen maar erger. Dus heeft bijvoorbeeld Renault een heel plan ontworpen waarbij de batterijen van de EV’s worden ingezet als een soort opslagplaats voor stroom (zie ook elders in dit nummer, red.). Dus in de daluren worden die batterijen geladen en als er in de buurt op een piekuur extra stroom nodig is, kunnen ze die uit de batterijen gebruiken van auto’s die op dat moment niet worden gebruikt.”

“De auto wordt niet minder belangrijk in het maatschappelijk verkeer denk ik, maar krijgt er wel nieuwe functies bij. Je ziet ook de toename van autodeelprojecten. Het gaat steeds meer om mobiliteit dan om de auto als bezit of object. Het bezitten van een auto in grote steden is nu eerder een last dan een lust. Het is daar misschien ook minder een statussymbool dan voorheen. Hoewel de bewoners van de Grachtengordel elkaar natuurlijk graag de ogen uitsteken met een leuke klassieker. Dat blijft.”

“Verder zijn de Chinezen nu definitief het Landwind-stadium voorbij. Apple laat zijn producten ook in China maken. En de kwaliteit is prima. Een merk als BYD is nieuw voor veel mensen, maar het is een groot concern dat in China al jaren auto’s bouwt. Die jongens moet je niet onderschatten of afdoen als ‘Chinese meuk’.”

De techniek op andere terreinen ontwikkelt zich ook alsmaar verder. Ik heb laatst een onderwerp over een Lexus gedraaid die al geen fysieke verbinding meer heeft tussen het stuur en de wielen. En die auto stuurt toch waanzinnig scherp. Auto’s kunnen tegenwoordig onthouden hoe je een oprit opdraait en in je smalle garage parkeert. Dan doen ze het daarna elke keer lekker zelf. De zelfrijdende auto komt er natuurlijk aan. Dat is onvermijdelijk. Het is hartstikke interessant om te volgen. En ik wil nog steeds alles daarvan weten. Dat is sinds mijn puberteit helemaal niets in veranderd. Elk detail sla ik op.”

Hoe is jouw liefde voor auto’s begonnen ?

“Mijn vader had alle autoblaadjes uit zijn eigen jeugd bewaard en die las ik stuk. Naast de recente autotijdschriften, natuurlijk. En als nakomertje ging ik vaak alleen met mijn ouders op vakantie. Dan reden ze, om het voor mij ook gezellig te maken, speciaal voor mij naar de Nürburgring of naar Le Mans. In mijn puberteit ging ik vanuit Terneuzen met het ov naar de AutoRAI. Vier uur heen en vier uur terug. Dat had ik er graag voor over.

“Ik ben Film- en televisie wetenschappen gaan studeren, maar bleef in de weekenden wel werken als manusje-van-alles bij de Mazda-dealer in Terneuzen. Ik vond het leuk om mensen te enthousiasmeren voor auto’s. Mijn afstudeerscriptie ging over auto­programma’s op de Nederlandse tv.”

“Toen ik de kans kreeg om voor RTL Autowereld te gaan werken, greep ik die uiteraard met beide handen aan. Het eerste autoprogramma dat ik als jongetje keek, was De Heilige Koe. Aan het einde van die bloedlijn bevindt zich RTL Autowereld en daar werk ik nu ook alweer 20 jaar. Mooi hè? Presenteren is niet mijn grootste ambitie. Wel mooie programma’s maken. Ik doe nu op tv wat ik als snotneus van 16 al deed in die garage in Terneuzen; mensen enthou­siast maken over auto’s. En natuurlijk, wij zijn geen publieke omroep en de industrie betaalt ons om dit programma te maken, maar dat maakt voor mij persoonlijk niets uit. Wij willen geen scherprechters zijn, we vieren de auto! Weer iets nieuws om te ontdekken, weer kijken naar een nieuwe of bijzondere vormgeving, aandrijving of leuke gadgets. Of we ontdekken iets bijzonders waar je het als autoliefhebber over kunt hebben op kantoor of een verjaardag.”

Welke auto rijd je zelf eigenlijk?

“Ik heb er twee. Mijn hobbyauto is een BMW waar ik op zomeravonden een beetje mee kan racen en lol kan hebben. Maar voor dagelijks gebruik heb ik een Mazda MX-5 die ik eigenlijk bijna altijd open rijd. Er zitten verwarmbare stoelen in, dus dat kan ook makkelijk. Met Mazda heb ik een sinds mijn jeugd in Terneuzen een hele geschiedenis, maar als je vraagt naar mijn lievelingsmerk, dan is dat denk ik toch Subaru. Een jeugdliefde. De eerste nieuwe auto die mijn vader kocht, was een Subaru Impreza. Dat blijft je leven lang hangen, hè. Zelf heb ik ook twee Subaru’s gehad. Een Vivio en een Mini Jumbo, hahaha. Vier keer schakelen en dan reed je vijftig!