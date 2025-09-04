Deze populaire SUV is plotseling spotgoedkoop

Vorig jaar kwam de Volvo EX30 met veel succes op de markt. De SUV van de Zweden is populair, maar je moet wel 34.995 euro neerleggen voor de auto. Dat kan goedkoper, en wel met private lease. Je kunt bij Volvo zelf de EX30 al privé leasen vanaf 489 euro!

Ga naar Volvo voor de EX30

Over de Volvo EX30

De Volvo EX30 ging vorig jaar maar liefst 10.802 keer over de toonbank in Nederland, en ook dit jaar boert het model met 2529 verkopen tot en met juli niet slecht. Dat is niet gek: het model is duidelijk herkenbaar als Volvo, en is daarbovenop erg snel maar tegelijkertijd ook comfortabel. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en de EX30 is daarnaast niet erg zuinig.

Pluspunten Minpunten
+ Herkenbaar Volvo-ontwerp
+ Erg snel en krachtig, maar ook rustig te rijden
+ Comfortabel onderstel en goede stoelen		 – Niet heel zuinig: zie Volvo EX30 actieradius
– Twijfelachtige ergonomie: geen instrumentarium
– Beperkte beenruimte achterin

Volvo heeft de beste deal voor de EX30

De Volvo EX30 is verkrijgbaar met drie verschillende aandrijflijnen. Ze zijn alledrie volledig elektrisch, maar toch zitten er verschillen tussen. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de EX30? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoeringen Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance
Vermogen (pk) 272 272 428
Koppel (Nm) 343 343 543
0-100 sprint (seconden) 5,7 5,3 3,6
Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving
Trekgewicht (kg) 1000 1600 1600
Accucapaciteit (kWh) 51 69 69
Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion
Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 17,5 kWh/100 km
WLTP-actieradius (km) 337 476 450
Laadvermogen (kW) 11 11 - 22 (optioneel) 22
Laadtijd (0%-100%) 6 u 11: 8 u - 22: 4 u 11: 8 u - 22: 4 u
Snellaadvermogen (kW) 134 153 153
Laadtijd (10%-80%) 26 min 28 min 28 min
Volvo EX30 Essential

De instapper van de Volvo EX30 heet Essential. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

  • Cruise control
  • Automatische airconditioning
  • Parkeersensoren achter
  • Achteruitrijcamera
  • Elektrische bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
  • Led-koplampen
  • 18 inch lichtmetalen velgen
  • Lane departure-waarschuwing
  • Actieve rijbaanassistent
  • Traffic Jam-assist
  • Verkeersbordherkenning
  • 12,3 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

De Volvo EX30 is voor een scherpe prijs beschikbaar bij Volvo. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

