Deze populaire SUV is plotseling spotgoedkoop

Vorig jaar kwam de Volvo EX30 met veel succes op de markt. De SUV van de Zweden is populair, maar je moet wel 34.995 euro neerleggen voor de auto. Dat kan goedkoper, en wel met private lease. Je kunt bij Volvo zelf de EX30 al privé leasen vanaf 489 euro!

Over de Volvo EX30

De Volvo EX30 ging vorig jaar maar liefst 10.802 keer over de toonbank in Nederland, en ook dit jaar boert het model met 2529 verkopen tot en met juli niet slecht. Dat is niet gek: het model is duidelijk herkenbaar als Volvo, en is daarbovenop erg snel maar tegelijkertijd ook comfortabel. Nadelen zijn er ook: de ruimte achterin is niet overdadig, en de EX30 is daarnaast niet erg zuinig.



Pluspunten Minpunten + Herkenbaar Volvo-ontwerp

+ Erg snel en krachtig, maar ook rustig te rijden

+ Comfortabel onderstel en goede stoelen – Niet heel zuinig: zie Volvo EX30 actieradius

– Twijfelachtige ergonomie: geen instrumentarium

– Beperkte beenruimte achterin

Volvo heeft de beste deal voor de EX30

De Volvo EX30 is verkrijgbaar met drie verschillende aandrijflijnen. Ze zijn alledrie volledig elektrisch, maar toch zitten er verschillen tussen. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de EX30? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoeringen Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Vermogen (pk) 272 272 428 Koppel (Nm) 343 343 543 0-100 sprint (seconden) 5,7 5,3 3,6 Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Trekgewicht (kg) 1000 1600 1600 Accucapaciteit (kWh) 51 69 69 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 17,5 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 337 476 450 Laadvermogen (kW) 11 11 - 22 (optioneel) 22 Laadtijd (0%-100%) 6 u 11: 8 u - 22: 4 u 11: 8 u - 22: 4 u Snellaadvermogen (kW) 134 153 153 Laadtijd (10%-80%) 26 min 28 min 28 min

Volvo EX30 Essential

De instapper van de Volvo EX30 heet Essential. De auto is vanaf dit uitrustingsniveau al rijk uitgerust met onder andere:

Cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Elektrische bedienbare en verwarmbare buitenspiegels

Led-koplampen

18 inch lichtmetalen velgen

Lane departure-waarschuwing

Actieve rijbaanassistent

Traffic Jam-assist

Verkeersbordherkenning

12,3 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

De Volvo EX30 is voor een scherpe prijs beschikbaar bij Volvo.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

