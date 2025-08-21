Avontuur met de Toyota Hilux GR Sport: van zon naar sneeuw in één rit

Nieuws

Of we met de vernieuwde Toyota Hilux GR Sport een offroadtrip willen maken door Cappadocië. Wat denk je zelf? Het woord ‘avontuur’ is de auto op het lijf geschreven! In de kleine lettertjes treffen we ook een kledingadvies: doe vooral iets luchtigs in je reisbagage, want het zou best wel eens warm kunnen worden. Maar vergeet voor de zekerheid ook niet je winterjas mee te nemen...

Welkom in Cappadocië, Turkije. Het gloedvolle avondlicht strijkt over de tufsteenkegels die zo uniek zijn voor het maanlandschap rond Göreme en Ürgüp, en geeft het in dit jaargetijde nog grauwe decor een heel klein beetje kleur. Tussen de donkergrijze kiezels, de kleurloze grashalmen en levenloze takken van een vegetatie die nog in winterslaap is, laten de eerste tekenen van het naderende voorjaar zich echter voorzichtig zien.

Het is de laatste paar dagen aangenaam warm geweest, zodat aan sommige struiken een zachtroze bloesem tevoorschijn komt. We aanschouwen de prachtige kleurschakering aan de hemel, waarin donkerblauw naadloos overgaat in paars en oranje. In de verte, ten zuiden van Kayseri, tekent de besneeuwde top van de bijna 4000 meter hoge vulkaan Erciyes Dağı zich nog net boven de horizon af. We nemen het uitzicht ademloos in ons op. Toyota heeft precies het juiste moment uitgekozen om ons uit te nodigen voor een onvergetelijke roadtrip door dit beschermde natuurgebied. Nog een paar weken en het toerisme barst hier weer in alle hevigheid los.

Feeënschoorstenen

In Centraal-Anatolië hebben de vulkanen over een tijdsbestek van miljoenen jaren het landschap ingericht. De aardbodem is hier altijd bedekt geweest met lichtgrijze as, die alle tijd heeft genomen om formaties te vormen van grofporig gesteente. Het gebied is eeuwenlang blootgesteld aan water, wind, hitte en kou, en dat heeft diepe sporen achtergelaten. Met de unieke tufsteenkegels als resultaat - de zogenaamde 'Feeënschoorstenen'. Al in de prehistorie werden deze 'peri bacaları' uitgehakt tot grotwoningen.

Door hun kleine vensters zien de rotswanden er soms uit als een Zwitserse gatenkaas. Cappadocië trekt jaarlijks talloze bezoekers voor een onvergetelijke herinnering. De foto's van de zwermen bontgekleurde luchtballonnen, die in het ochtendgloren een vlucht maken boven het unieke landschap bij Göreme, zijn wereldberoemd.



Toyota Hilux GR Sport specs

Ons staan vandaag weinig vlieguren te wachten. Na een comfortabele testrit met de nieuwe mild-hybridversie van de Toyota Hilux, hebben we nu plaatsgenomen achter het stuur van de vernieuwde Hilux GR Sport. Ook dit model beschikt over een 48-volt startgenerator en een kleine, onder de zitting van de achterbank verstopte accu, die een capaciteit heeft van 4,3 Ah. Voor extra avontuur heeft de GR Sport een bodemvrijheid van 32 centimeter, een hellingshoek van 29 tot 30 graden en - niet minder belangrijk - een spoorbreedte die vóór met 13,5 centimeter en achter met 15,5 centimeter is vergroot.

Daarom zijn de voorste draagarmen met 7 centimeter verlengd. In de voorste wielkuipen heb je vrij zicht op de rode schroefveren en 46 mm monotube-schokdempers. Het mag duidelijk zijn: de Hilux GR Sport is gebouwd om uitdagend, onverhard terrein te bedwingen, en zorgt ervoor dat snelheid geen belemmerende factor meer is. Nog een nachtje slapen, morgen kunnen we de Hilux GR Sport goed de sporen geven.

Toegift

Wanneer we het hotel verlaten, worden we verrast door een gure wind en zelfs sneeuw. Vannacht is de temperatuur ver beneden het nulpunt gezakt. De winter ziet zijn kansen schoon voor een toegift. Maar dat wil niet zeggen dat ook ons humeur onder nul is gedaald - we hebben vandaag immers de beschikking over de Hilux GR Sport. Een auto die bij uitstek geschikt is voor deze omstandigheden.

Terwijl we een plotselinge sneeuwstorm afwachten, tekenen we vier gedachten op in ons notitieboekje. Allereerst: je voelt nauwelijks wanneer de ondersteunende elektromotor van het milde hybridesysteem mee gaat doen, de 2,8-liter turbodiesel van de Hilux GR Sport spant vanuit stilstand meteen zijn spieren. Ten tweede: als GR Sport is de pick-up meer dan afdoende gemotoriseerd, een nog venijnigere V6-motor had dit werkpaard te veel richting pretsegment gedwongen - dat al beheerst wordt door de Ford Ranger Raptor. Derde punt: de grotere spoorbreedte en nieuwe schokdempers geven de GR Sport op een verharde ondergrond meer gevoel en stabiliteit. Ten slotte: …

Nu kunnen we onze notities beter even terzijde leggen, want het opgewaardeerde onderstel krijgt aan de volgende etappe over een kiezelpad zijn handen vol. De diepe sporen liggen vol met sneeuw, gladde hellingen en glibberige afdalingen schreeuwen om een andere setting van de gearing. Toyota maakt het ons gemakkelijk: we hoeven alleen maar een paar knopjes in te drukken en de Hilux is tot ultiem terreinvoertuig getransformeerd.

Martelgang

We stoeien op hoog tempo over een pad dat voor elke andere auto een martelgang moet zijn, maar de Hilux vervolgt stoïcijns het diepe spoor. Terwijl ons gestel flink op zijn falie krijgt, blijven de wielmoeren en wielkastverbreders van de auto keurig op hun plek. Het is goed voelbaar hoe de schroefveren en schokdempers de wilde wielbewegingen in alle rust tot bedaren brengen. Totdat plotseling een imposant rotsblok opdoemt, en we niet meer genoeg tijd hebben om in te ingrijpen.

In afwachting van de keiharde klap die de wielophanging ontzet en de draagarmen verbuigt, horen we echter niet veel meer dan een doffe stomp. We kunnen zeggen dat we Cappadocië ook vliegend hebben beleefd, als is de vlucht van korte duur. De Hilux zet een zachte landing in, en vervolgt onverstoorbaar zijn weg. We grijpen ons notitieboekje er weer bij: de Hilux GR Sport is cum laude geslaagd.