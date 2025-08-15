Viaplay korting: F1, Premier League en Bundesliga kijken met voordelig abonnement

Viaplay korting: F1, Premier League en Bundesliga kijken met voordelig jaarabonnement

Als jij een sportfanaat bent, kun je eigenlijk niet zonder Viaplay. Wij laten je zien hoe je met een tijdelijke deal bijna 75 euro kan besparen op een abonnement.

Ga direct naar de kortingsactie

Viaplay jaarabonnement

Misschien had je het al meegekregen: dit jaar heeft Viaplay een fikse prijsverhoging doorgevoerd. Je betaalt niet 17,99 euro, maar 19,99 euro per maand voor een abonnement. Door nu te profiteren van een tijdelijke actie kun je echter een stuk voordeliger een Viaplay-abonnement afsluiten.

Momenteel heeft Viaplay een mooie aanbieding, waarbij je de mogelijkheid hebt om een voordeliger jaarabonnement af te sluiten. Je betaalt dan het hele jaar door 13,79 euro per maand. Dit betekent dat je over het hele jaar genomen veel minder betaalt om Formule 1, Premier League, Bundesliga, Darts en andere sporten te zien. Ook kun je series en films bekijken die de streamingdienst te bieden heeft. Om precies te zijn bespaar je 74,40 euro.

Via de onderstaande knop krijg je korting op Viaplay.

Profiteer van de Viaplay-korting

Viaplay onderweg kijken

Je kunt Viaplay handig op vrijwel al je apparaten bekijken. Zo zie je thuis op je televisie al je favoriete sporten en programma’s, maar kun je ook onderweg alles volgen op je smartphone, tablet of laptop. Wil jij iets anders zien dan je partner? Geen probleem, je kunt met twee apparaten tegelijk kijken op hetzelfde IP-adres.

F1 kijken op twee apparaten

Ook is er goed nieuws voor de Formule 1 fans: omdat in het abonnement zowel Viaplay TV als de F1 TV pro-dienst zit inbegrepen, kun je zonder problemen op twee verschillende apparaten F1 kijken. Ook als je op verschillende locaties bent.

