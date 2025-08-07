Voor minder dan 260 euro rijd je in de nummer 1 van Nederland

Nieuws

In juli pakte een verrassende auto de koppositie als meest verkochte auto van Nederland: de Kia Picanto. Maar wat nou als je de stadsauto niet wilt kopen, maar wilt private leasen? Neem dan een kijkje in onze private lease vergelijker, waar de Picanto een van de goedkoopste auto's is!



Private lease maakt autorijden eenvoudiger en voorspelbaarder. Je betaalt namelijk een vast maandelijks bedrag waarin vrijwel alle autokosten zijn inbegrepen, zoals afschrijving, verzekering en onderhoud. Hierdoor heb je meer financieel overzicht en hoef je je geen zorgen te maken over onverwachte kosten. Het enige waar je zelf nog rekening mee moet houden, zijn de kosten voor brandstof.

Op dit moment is de Kia Picanto een van de voordeligste auto's en de goedkoopste auto op benzine die verkrijgbaar is via onze private lease vergelijker. Je rijdt al vanaf 259 euro per maand in de Koreaanse hatchback. Daarvoor krijg je ook nog eens een auto die vorig jaar nog grondig is aangepakt door Kia. We noemen enkele belangrijke technische specificaties en de voor- en nadelen van deze auto. De Kia Picanto private lease je via Auto Review.

Kia Picanto in het kort

Specificaties

Uitvoering 1.0 DPi Uitvoering 1.0 DPi Vermogen 63 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint 15,4 s CO₂-uitstoot (WLTP) 110 g/km

Pluspunten Minpunten + Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto - Standaard als vierzitter, geen vijfzitter + Interieur is verrassend ruim - Rumoerige motor, mist pit + Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk - Niet beschikbaar met elektrificatie

Kia Picanto DynamicLine

Je bestelt de Kia Picanto vanaf het DynamicLine-uitrustingsniveau. Al met de standaarduitrusting is de Picanto voor een stadsauto rijk uitgerust:

Cruisecontrol

Airconditioning

14 inch stalen velgen

Reservewiel (thuiskomer)

Achteruitrijcamera

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

10,7 inch digitaal instrumentarium

Kia Picanto private lease

De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 259,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen.

Je kunt een gefacelifte Kia Picanto private leasen via Auto Review. Heb je toch liever een andere auto, kijk dan verder op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment van auto's.