Je raadt nooit van wie deze bekende gele reddingshelikopters zijn

We zien ze allemaal wel eens overvliegen. Zeker wanneer je in de buurt van een van de vier Nederlandse academische traumacentrums woont: die flitsende gele reddingshelikopters van de Medical Air Assistance (MAA). Ze bestaan vandaag 30 jaar. Maar weet je eigenlijk van welke instantie ze zijn? Je raadt het nooit.

Acht helikopters

Deze week bestaat de vliegende reddingsdienst precies 30 jaar. Inmiddels zijn er acht helikopters (zes H135’s en twee H145’s) en 37 piloten. Samen zorgen ze voor een landelijke dekking en bieden ze snelle noodhulp. Het is overigens niet standaard dat slachtoffers met de heli naar het ziekenhuis vervoerd worden. In eerste instantie is de helikopter vooral bedoeld om snel specialistische traumahulp te bieden. Naast de piloot zijn er dan ook altijd een volwaardig trauma arts en trauma verpleegkundige aan boord.

Van wie zijn die reddingshelikopters eigenlijk?

Wat valt je op aan de reddingshelikopter? Misschien dat de kleur van het apparaat iets verraadt? Anders doet het logo op de staart dat zeker. De reddingshelikopters in Nederland worden gerund door de ANWB. Jep, bekend van de Wegenwacht. Dat is minder vreemd dan je denkt, en ook in veel alle landen is dit het geval. Bijvoorbeeld in Duitsland waar de heli’s gerund worden door de ADAC – de Duitse ANWB.

20 duizend verkeersdoden

In Duitsland liep eind jaren zestig het aantal ernstige verkeersongevallen samen met de verkeersdrukte snel op. Meer ongevallen gecombineerd met drukke wegen leidden tot steeds meer dodelijke slachtoffers, doordat rijdende ambulances te laat kwamen. In 1967 betekende dat 20 duizend verkeersdoden. Daarom besloot de Duitse ADAC om in samenwerking met de ziekenhuizen een luchtambulancedienst te starten.

30 jaar ANWB traumahelikopters

In Nederland liep de verkeersdrukte in de jaren negentig steeds verder op en bleken ongevallen steeds moeilijker (snel) bereikbaar. Exact dertig jaar geleden besloot de ANWB het idee van de Duisters over te nemen.

Airbus H135

Zes van de acht heli’s van de MAA zijn van het type H135 van Airbus. De twee Pratt & Whitney-motoren leveren ruim 1000 pk en zorgen voor een topsnelheid van 259 km/h. Veel belangrijker nog is dat de heli’s nergens door worden tegengehouden op weg naar een ongeval. Als een van de weinige instanties mogen de kisten waar nodig aan de grond gezet worden, zodat ze dicht bij een ongeval in de buurt kunnen komen en levens kunnen redden.

