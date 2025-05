Ajax - FC Twente kijken? Hier vind je een gratis livestream

Nieuws

Zondag om 14.30 uur trappen alle Eredivisieploegen de laatste speelronde in de competitie af. Ajax speelt tegen FC Twente en kan kampioen worden, al hebben de Amsterdammers het niet in eigen hand. Wil je de wedstrijd live zien, maar heb je geen abonnement op ESPN? We vertellen hoe je gratis naar de livestream van Ajax - FC Twente kunt kijken.

Waar wordt Ajax - FC Twente uitgezonden?

Aankomende zondag om 14.30 beginnen alle teams uit de Eredivisie aan hun allerlaatste wedstrijd van het seizoen. Het kampioenschap is nog niet beslist: dat gaat gebeuren op de allerlaatste speeldag. Ajax was lange tijd de grootste kanshebber, maar heeft die positie afgelopen woensdag op bezoek in Groningen verspeeld door een late tegentreffer van Thijmen Blokzijl (2-2).

Toch heeft Ajax nog alles om voor te spelen, en dus zal het er zondag thuis tegen FC Twente alles om doen om te winnen. Deze wedstrijd is live te volgen via een livestream.

Bij winst in de Johan Cruijff Arena en puntverlies van concurrent PSV in Almelo wordt Ajax alsnog kampioen. Zoals gezegd is Ajax daarvoor echter wel afhankelijk van het resultaat in Almelo, en is FC Twente zeker geen makkelijke ploeg om te verslaan.



De mogelijke kampioenswedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 3, achter de paywall dus. Gelukkig is er alsnog een manier om gratis naar Ajax - FC Twente te kijken.

Gratis live kijken naar Ajax - FC Twente

Met behulp van de dienst Canal+ kun je de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente alsnog kosteloos live zien. Canal+ is een aanbieder van digitale televisie. Als je een weekabonnement afsluit, krijg je toegang tot meer dan 60 zenders, inclusief alle ESPN-kanalen, zoals ESPN 1, 2 en 3.

Je kunt het abonnement op Canal+ op elk gewenst moment opzeggen zonder kosten. Wanneer je binnen de proefperiode van een week opzegt, wordt er daadwerkelijk niets in rekening gebracht. Om jezelf te verifiëren is het alleen nodig om eenmalig € 0,01 uit te geven.

Hier is hoe je de wedstrijd tussen Ajax - FC Twente gratis kunt bekijken via Canal+:

Bezoek de registratiepagina van Canal+. Vul je persoonlijke gegevens in. Voer een verificatiebetaling van 1 cent uit. Log in met je gegevens. Klik op 'Sport' en selecteer de livestream van Ajax - FC Twente.

Je kunt de wedstrijd op verschillende manieren bekijken, want Canal+ heeft een smartphone-app en de Canal+ TV-app is beschikbaar op diverse smart-tv's. Kijken via je webbrowser (zoals Google Chrome) kan ook.



Sparta - PSV gratis live kijken

De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PSV begint ook om 14.30 uur en is dus ook zeer relevant voor de titelstrijd in de Eredivisie. Ook deze wedstrijd wordt uitgezonden achter de paywall, op ESPN 2. Wanneer je de gratis proefweek op Canal+ neemt, kun je dus ook deze wedstrijd live kijken.

Eredivisie blijven kijken na je proefperiode

Indien je tevreden bent, wordt het Canal+-abonnement na een maand omgezet in een standaard abonnement van € 14,95 per maand. Dit omvat het volledige ESPN-aanbod, inclusief de zenders ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Bovendien zijn televisie-uitzendingen beschikbaar: live en on demand. Je kunt een gemiste uitzending tot 7 dagen na uitzending terugkijken.

