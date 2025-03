F1 GP Australië 2025 live kijken: zo kijk je de race

Nieuws

Ronkende motoren, gierende banden en duizenden racefans op de tribunes: het Formule 1-seizoen start dit weekend in Australië! Wij vertellen je hoe je de race live kunt kijken en dus niks mist van het spektakel.

GP Australië

Dit weekend is het dan eindelijk zover: Formule 1 gaat van start! En zoals we gewend zijn begint het circus ook dit seizoen in Australië, op het Albert Park Street Circuit in Melbourne. Ben je benieuwd hoe laat Max Verstappen en zijn concurrenten in actie komen? Je vindt het hieronder in ons eigen overzicht.

Sessie Datum Nederlandse tijd Eerste vrije training 14 maart 2025 02:30 - 03:30 Tweede vrije training 14 maart 2025 06:00 - 07:00 Derde vrije training 15 maart 2025 02:30 - 03:30 Kwalificatie 15 maart 2025 06:00 - 07:00 Race 16 maart 2025 05:00 - 07:00





F1 kijken met Viaplay

Formule 1 kijk je in Nederland altijd met Viaplay. Daarnaast kijk je met de streamingsdienst ook topvoetbal uit de Premier League en Bundesliga, maar ook darts of verschillende series of films. Wanneer je je nu aanmeldt voor Viaplay, betaal je 16,99 per maand.

Toegang tot F1 TV Pro

Met een Viaplay-abonnement krijg je ook toegang tot F1 TV Pro, waarmee je onder andere on-board camera’s kunt bekijken en livetijden kunt volgen.

F1 TV Pro is te gebruiken via de F1 TV-app op je iPhone en iPad. Dankzij AirPlay kun je de beelden naar je tv streamen, maar de app is ook direct te installeren op je Apple TV.

Zo maak je een F1 TV Pro-account aan met je Viaplay-abonnement:

Maak via deze pagina een account aan voor F1 TV Pro . Heb je al een account? Log dan in. Klik vervolgens op ‘Synchroniseer Mijn Account’. Je wordt doorgestuurd naar Viaplay. Log daar in en krijg direct toegang tot de content van F1 TV Pro.

F1 gratis kijken

