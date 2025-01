Grote trucks, klein hartje: Amerikanen snakken naar onze stadsautootjes

Nieuws

We associëren Amerika snel met benzineslurpende pick-ups en 'muscle cars' met enorme motorblokken under the hood. Toch zit de gemiddelde Amerikaan hier niet op te wachten. Zij willen juist zuiniger auto's, maar niet omdat ze zo'n groen hart hebben ...

Uit een groot onderzoek van Consumer Reports blijkt dat het brandstofverbruik van auto’s meer speelt bij Amerikanen dan je misschien verwacht. Sterker nog: in de grootschalige enquête, die door bijna 2200 automobilisten is ingevuld, gaf maar liefst 96 procent aan dat ze het verbruik juist heel belangrijk vinden.

Minder verbruik heeft prioriteit

Het verbruik wordt door de deelnemers aan het onderzoek gezien als het belangrijkste verbeterpunt van auto’s in Amerika. Om en nabij 36 procent noemde dit als eerste, nog voor de hoge aankoopprijzen en onderhoudskosten.

De belangrijkste reden is niet omdat dit beter voor het milieu is, maar voor de portemonnee. Zo’n 60 procent noemde een ‘lagere uitgave aan brandstof’ als prioriteit één. Milieuredenen als een ‘lagere uitstoot’ (22 procent) en een ‘verbetering van de luchtkwaliteit’ (17 procent) komen pas later op het lijstje voor.

Overigens hebben Amerikanen niets te klagen over hun benzinekosten als je ze vergelijkt met Nederland. Volgens het onderzoek was de gemiddelde piekprijs van benzine de afgelopen jaren 3,80 dollar per gallon. Aangezien een Amerikaanse gallon ongeveer 3,78 liter is, komt dit dus uit op om en nabij 1 dollar per liter benzine. Dat is twee keer zo goedkoop als in Nederland!



Automerken zelf verantwoordelijk

De verbetering van het verbruik moet vooral komen vanuit de automerken, zo vindt 84 procent van de geënquêteerden. Dat kan door efficiëntere motoren, maar ook door het modellengamma aan te passen.

Momenteel geven automerken in de VS vaak de voorkeur aan grote auto’s. Dat komt omdat kleinere auto’s in het verleden vaak geflopt zijn. Zo werd de Fiat 500 van de markt gehaald door gebrek aan animo, en recentelijk is ook de verkoop van de Mitsubishi Mirage (bij ons de Mitsubishi Space Star) stopgezet. Dit was nog een van de laatste overgebleven stadsauto’s. Er lijkt dan ook een kentering te moeten plaatsvinden in het koopgedrag van de Amerikanen als ze daadwerkelijk zuiniger auto's willen.

Geen duidelijk beleid

Niet alleen de automerken, maar ook de overheid is volgens 64 procent van de ondervraagden verantwoordelijk om het brandstofverbruik van auto’s terug te dringen. Voorlopig heeft het land nog geen duidelijk beleid om dit voor elkaar te krijgen. In enkele staten zoals Californië ligt er al wel een verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren na 2035 op tafel, maar landelijk is nog niets concreet. En het is maar de vraag of dit onder kersverse president Donald Trump er wel van gaat komen …