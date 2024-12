Vuurwerkschade aan je auto, ben je daarvoor verzekerd?

Nieuws

Ondanks alle lokale vuurwerkverboden, gaat er vanavond weer voor miljoenen de lucht in. Nog even afgezien van alle vuurwerkschade, bijvoorbeeld aan auto’s. Als jouw auto vuurwerkschade oploopt, ben je daarvoor verzekerd?

We hebben het nog even opgezocht: de totale vuurwerkschade aan woningen en auto’s tijdens de jaarwisseling bedraagt elk jaar 10 tot 15 miljoen euro. Dat heeft de Consumentenbond becijferd. Daarbij gaat het niet alleen over onbedoelde gevolgschade door vuurwerk, maar ook door vandalisme in de vorm van aangestoken autobranden.



Hans de Kok, directeur van vergelijkingssite Pricewise: “Schade door vuurwerk komt helaas ieder jaar weer terug en kan fors in de papieren lopen. Soms kun je er zelfs niks aan doen, maar draai je toch op voor de kosten, omdat de dader op het kerkhof ligt of je onvoldoende bent verzekerd of een eigen risico hebt.”

Verzekerd voor vuurwerkschade aan auto?

Schade aan je auto door vuurwerk kun je alleen claimen met een allrisk autoverzekering. Dit gaat wél ten koste van je schadevrije jaren en vaak dus ook van je no-claimkorting. En dan komt er nog een eventueel eigen risico bij. Als je alleen een WA- of WA+-verzekering (beperkt casco) hebt, ben je dus niet verzekerd tegen vuurwerkschade aan je auto.

Dan draai je zelf op voor de kosten, net als bij andere autoschade door vandalisme. Er is wel een uitzondering: als de dader bekend is – je buurman of je pyromanisch aangelegde zwager bijvoorbeeld – en je kunt de schade op diens aansprakelijkheidsverzekering verhalen.

Brandschade auto niet gedekt met alleen WA



Als je brandschade aan je auto hebt door vuurwerk, wordt dit over het algemeen wel gedekt door de WA+-autoverzekering of de allriskverzekering. Met een allriskverzekering is vuurwerkschade door vandalisme ook verzekerd. Wel is in dat geval meestal een aangifte bij de politie noodzakelijk. Met alleen een WA-autoverzekering komt de brandschade aan je auto voor je eigen rekening.



Hoe zit het met schade door illegaal vuurwerk?

Als je illegaal vuurwerk hebt of afsteekt, dan wordt dit gezien als ‘grove nalatigheid’. In dat geval is vergoeding in de polisvoorwaarden uitgesloten. Als het om de auto (of woning) van de buren gaat, dan dekt de aansprakelijkheidsverzekering (AVP) de schade mogelijk evenmin. Je draait dan zelf op voor de kosten. Zeker in het geval van letselschade, kunnen die tot in de miljoenen lopen.



Zo voorkom je vuurwerkschade aan je auto



Als je het risico op vuurwerkschade aan je auto wilt beperken of uitsluiten, zet hem dan binnen in een garage of op een afgesloten terrein. Heb je die mogelijkheid niet? Rijd dan naar een afgelegen plek waar geen vuurwerk wordt afgestoken. Toosten - alcoholvrij uiteraard - in de auto aan de rand van de stad, met het vuurwerk onhoorbaar op de achtergrond en een lekker muziekje op je autoradio ... Is dat geen mooie manier om 2025 in te luiden?