Zo kun je met veilig rijgedrag korting krijgen op je autoverzekering

Verzekering is een van de vaste kosten die bij autorijden komt kijken. Je kunt op deze verzekering geld besparen door veilig te rijden. Hoe dat werkt lees je in dit artikel.

Univé is een verzekeraar waarbij je razendsnel een verzekering regelt die het beste bij jou past. Je ontvangt tot 80 procent no-claimkorting en bovendien is de verzekering dagelijks opzegbaar. Tevens kun je bij Univé gemakkelijk en goedkoop pechhulp afsluiten. Dit kan zeker van pas komen wanneer het kouder wordt, want accu’s worden in dit weer een stuk gevoeliger. En als je auto dan toch niet wilt starten, komt Univé ook gewoon bij je thuis.

Sluit hier jouw autoverzekering af bij Univé



Ben je al Univé klant met andere schadeverzekeringen? Dan ontvang je ook nog een extra korting van 1% per verzekering. Deze kan oplopen tot 10% extra korting.

Veilig op de weg

Maar dat niet alleen, Univé heeft sinds kort ook een nieuwe functie genaamd ‘veilig op de weg’ aan zijn app toegevoegd. Hiermee kun je korting krijgen op je premie. Met deze functie krijg je inzicht in je rijgedrag en telefoongebruik tijdens het autorijden. Heb je een veilige rijstijl? Dan kun je per kwartaal maximaal 10% korting op je totale autopremie verdienen. Deze gratis functie in de Univé App meet je rijgedrag. Hoe veiliger je rijdt, hoe hoger de korting.

Overigens wordt de verzamelde data alleen gebruikt om je ritscore en de hoogte van je korting te bepalen en om je tips over je rijgedrag te kunnen geven. Univé gebruikt je data niet om je te royeren op slecht rijgedrag of om te beoordelen of je aansprakelijk bent bij een eventueel ongeluk.

Maar waar let de app op? In andere woorden: hoe kun je het meeste geld besparen op je autoverzekering? Wij zetten het voor je op een rijtje.

1. Hou je aan de snelheidslimiet

Uiteraard is dit vanzelfsprekend, maar je zult nog versteld staan hoeveel mensen standaard en systematisch te hard rijden. En ook al is het niet veel, elke km/h die je te hard rijdt maakt de weg onveiliger. Hou je daarom vooral aan de snelheid. Je bespaart er ook nog eens geld mee met ‘veilig op de weg’.

2. Rij MONO

Veel mensen zitten tegenwoordig vastgeplakt aan hun telefoonscherm, ook in de auto. Dit maakt de smartphone tot een van de grootste en gevaarlijkste afleidingen in het verkeer. De app houdt niet alleen je snelheid bij, maar ook of je op je telefoon zit tijdens het rijden. Door MONO te rijden voorkom je dat je wordt afgeleid en rijd je een stuk veiliger. Dat je er ook korting mee opbouwt in de app is mooi meegenomen.

3. Rijgedrag

Constant optrekken en afremmen, bumperkleven, onnodig inhalen of juist te snel op de rem trappen: het zijn allemaal allemaal manieren waarop de weg onveiliger worden gemaakt. Door te letten op je rijgedrag draag jij bij aan de veiligheid in jouw buurt en bouw je korting op in de app.

Wil jij ook geld gaan besparen met je autoverzekering bij Univé via de veilig op de weg-app?

