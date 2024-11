Deze schoonheid was geheid een groter succes geworden dan de Renault Wind

Nieuws

Hoe geinig wij de productieversie van de Renault Wind (reportage) ook vinden, een hit werd het niet. En dat terwijl het er in 2004 nog zo veelbelovend uitzag, toen Renault een geheel afwijkende Wind aan de wereld toonde …

Begin deze eeuw was de gemiddelde Renault allesbehalve een muurbloempje. Tenminste, als we het over het uiterlijk hebben. Modellen als de tweede generatie Mégane (2002-2009), de Vel Satis (2002-2009) en de Avantime (2001-2003) hadden een bijzonder uitgesproken design.

Bij de Mégane had dat nauwelijks gevolgen voor het commerciële succes, maar de Vel Satis en de Avantime werden door het koperspubliek meedogenloos afgestraft. Beide konden dan ook worden bijgeschreven in de eregalerij van Renaults ergste en duurste flops.



Renault Wind Concept: toonbeeld van elegantie

Dat was voor afdeling Boekhouding het signaal om hoofdontwerper Patrick le Quément te verzoeken de potloden in het vervolg een beetje in toom te houden en iets meer binnen de geijkte lijntjes te kleuren. Dat was niet tegen dovemansoren gericht, zo zagen we op de Salon van Genève.

Daar pronkte op de Renault-stand een adembenemend fraaie, compacte roadster. De modelnaam ‘Wind’ klonk in Nederlandstalige oren wellicht een tikje ongelukkig, maar het design was bekoorlijk in al zijn eenvoud.

Zeker in een periode dat cabrio’s vanwege hun metalen klapdaken steeds prontere konten kregen, was de Wind Concept het toonbeeld van elegantie. Let bijvoorbeeld op de smalle lichtunits en de greeploze portieren. De Nissan 350Z Roadster was er nog niet, maar daar lijkt de Wind Concept achteraf wel het slanke, te vroeg geboren broertje van. Ook herkennen we wel wat trekjes van de Alfa Romeo Spider uit die periode en is een toefje Ford Streetka hem evenmin vreemd.

Toch een eigenwijs interieur



Maar Renault blijft natuurlijk Renault en dus had de slechts 3,87 meter lange en 850 kilo wegende roadster een nogal eigenwijs interieur. Dan hebben we het niet eens over het feit dat de beige voorstoelen niet verstelbaar waren. Al was dat ook best gek.

Het idee was dat je de ideale rijpositie moest creëren met behulp van een uitgebreid verstelbaar stuur en een evenzeer verstelbaar pedalencluster. Het meest bijzondere Wind-trekje betrof echter niet het type stoelen, maar het áántal. Het studiemodel bleek namelijk een driezitter, met één stoel centraal achterin.



Technisch had Renault de Wind Concept vrij simpel gehouden. In het elegante neusje lag een turboloze tweeliter viercilinder motor met 136 pk, die via een gerobotiseerde zesbak de voorwielen aandreef. De opgegeven honderdprint van 8,5 seconden lijkt aan de bescheiden kant, maar die was in elk geval genoeg om de snelste Mazda MX-5 uit die tijd bij te houden.

Dat duel heeft helaas nooit mogen plaatsgevonden. De conceptcar verdween in het Renault-museum en in 2010 kwam juist een nogal omstreden model met dezelfde naam uit. Rare jongens, die Fransen.