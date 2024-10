Column: dat automerken verdwijnen, is niet alleen van deze tijd

Nieuws

Als het snel niet beter gaat met Stellantis, dan kan het zomaar gebeuren dat het afscheid neemt van roemruchte automerken als Alfa Romeo, Lancia en Maserati. Liefhebbers schreeuwen moord en brand, maar dat automerken verdwijnen is niet alleen van deze tijd.

Vrienden komen en gaan. Met automerken is het niet anders. Dus keek ik niet gek op toen ik las dat Stellantis te kampen heeft met een winstdaling en daarom niet uitsluit dat er koppen gaan rollen. Niet van managers, maar van automerken.

Namen worden niet genoemd, maar we schatten dat het hoofd van Alfa Romeo, DS Automobiles, Lancia en Maserati al op het hakblok ligt. Stellantis-topman Carlos Tavares heeft de bijl al geslepen. Om de winst te vergroten, zal hij niet aarzelen om kwakkelende merken te elimineren, zo waarschuwde hij. Al is hij hier rijkelijk laat mee; vanwege tegenvallende resultaten moet Tavares begin 2026 van Stellantis zelf wieberen.

Dat sommige automerken het niet redden en verdwijnen is niet nieuw, merkte ik maar weer eens toen ik onlangs het Louwman Museum in Den Haag bezocht. Hier stond ik oog in oog met automodellen van merken die op een gegeven moment ook ophielden te bestaan.

Beroemde filmsterren

Spyker bijvoorbeeld, ondanks de verwoede reanimatiepogingen van ene Victor Muller. En ook het prestigieuze Amerikaanse Duesenberg verdween ooit van de markt. Dat beroemde filmsterren als Clark Gable en Greta Garbo er een hadden, mocht niet baten. Toen moederconcern Cord financieel kopje onder ging, zonk ook Duesenberg.

Zou er ooit een tijd komen waarin museumbezoekers vol verwondering staren naar roemruchte Alfa Romeo's, Lancia's en Maserati's en denken: hoe is het toch mogelijk dat dit merk niet meer bestaat? Persoonlijk hoop ik van niet, maar het kan zomaar gebeuren.

Ik moet dan altijd denken aan een opmerking van iemand die het doodnormaal vond dat Saab opeens niet meer bestond - al trap ik hiermee collega en Saab-rijder Gert op zijn teentjes. "Ze hebben de laatste jaren dan ook geen fatsoenlijke auto meer gebouwd", was zijn nuchtere commentaar.

Herfstvakantie 2024 tip

Wie denkt dat alle 14 (met Leapmotor erbij zelfs 15) merken van Stellantis tot in de eeuwigheid blijven bestaan, moet maar eens een kijkje nemen in het Louwman Museum. Dat is sowieso een goed idee. Je vindt hier een van de mooiste autocollecties ter wereld. Leuk voor in de herfstvakantie 2024 die al in het zuiden van ons land begonnen is.