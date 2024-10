Jouw autoverzekering is zo peperduur omdat je niet in Drenthe woont

Nieuws

Een autoverzekering is verplicht voor iedereen, maar is niet voor iedereen even duur. Een van de belangrijkste factoren is niet je auto, je leeftijd of hoeveel schadevrije jaren je hebt ...



Je woonplaats is cruciaal voor je premiebedrag, zo blijkt uit onderzoek van United Consumers. De consumentenorganisatie vergeleek de premie van inwoners van 20 gemeenten in Nederland. Daarbij werden zowel gemeenten op het platteland als stedelijke gebieden onder de loep genomen.

En wat bleek? Bestuurders uit de stad betalen tot wel twee keer zoveel premie als autobezitters op het platteland. Vooral in Den Haag, Rotterdam en Utrecht ben je duur uit.

Bevolkingsdichtheid is bepalend



Dit is simpel te verklaren: in de steden is de bevolkingsdichtheid hoger, waardoor het logischerwijs drukker is op de weg. Dit levert een grotere kans op ongelukken en autoschade op. Dat zorgt voor een hogere premie.

Dit effect illustreert United Consumers met een voorbeeld: inwoners van Borger-Odoorn in Drenthe - het onderzoeksgebied met de minste inwoners per vierkante meter - betalen gemiddeld 22,47 euro voor een WA-verzekering. In Den Haag betalen bestuurders gemiddeld 48,96 euro, ruim twee keer zoveel dus. Dit komt omdat deze gemeente juist het dichtstbevolkte gebied van Nederland is.

Ook diefstallen tellen mee

De bevolkingsdichtheid is echter niet de enige factor die de hoogte van de premie bepaalt. Ook de criminaliteitscijfers worden door verzekeraars scherp in de gaten gehouden. In gemeenten waar meer auto’s worden gestolen, is de premie dan ook hoger.

Hier betaal je de laagste premie

Maar waar moet je dan wonen voor de laagste premie? Zoals eerder benoemd zijn dunbevolkte gemeenten goedkoper, maar ook waar die gemeente in Nederland ligt is van belang. In het noorden van het land zijn ze spekkoper: daar is de premie het laagst. Want in de drie noordelijke provincies zijn dichtbevolkte stedelijke gebieden verder weg, waardoor het rustiger is op de weg.