SERMI-certificering: de onmisbare pijler van moderne autobeveiliging

De SERMI-certificering biedt niet alleen een keurmerk van kwaliteit, maar fungeert ook als een bewijs van integriteit en deskundigheid in het omgaan met gevoelige, beveiligingsgerelateerde voertuigdata. In een tijd waarin gegevensbescherming steeds belangrijker wordt, is de SERMI-richtlijn dé norm binnen de sector.

Voertuigen worden steeds geavanceerder en daardoor is het belangrijk dat ze goed beveiligd zijn tegen diefstal. De SERMI-certificering, ook wel bekend als Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information, is daarom een noodzakelijke standaard voor autobedrijven die zich bezighouden met de technische aspecten van voertuigbeveiliging.

Sinds 1 april 2024 is het verplicht voor bedrijven die werken aan onderdelen die cruciaal zijn voor de voertuigbeveiliging – zoals sleutels, contactsloten, deursloten, en anti-diefstal gerelateerde elektronische controle-units (ECU's) – om SERMI-gecertificeerd te zijn. Dit geldt zowel voor autobedrijven als voor technici die op afstand werken aan voertuigen. Het is van belang dat zowel het bedrijf als de medewerkers die aan deze onderdelen werken, over een geldig SERMI-certificaat beschikken.

De SERMI-certificering vervangt de vele losse identificatiemethodes voor systemen die voorheen per fabrikant werden gebruikt en biedt daarmee een uniforme en efficiënte aanpak. Met één enkel certificaat krijgen autobedrijven en technici toegang tot beveiligde voertuigdata van alle fabrikanten, wat leidt tot aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen.

Voor de aanvraag van een SERMI-certificaat zijn een aantal zaken noodzakelijk, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), en een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast moet het bedrijf bijvoorbeeld verklaren geen activiteiten te verrichten die verband houden met de aanpassing van emissiewaarden van voertuigen.

De verplichting om SERMI-gecertificeerd te zijn, onderstreept hoe serieus de automotive industrie de beveiliging van voertuigen neemt. Voor autobezitters betekent dit dat wanneer zij hun voertuig toevertrouwen aan een SERMI-gecertificeerd bedrijf, zij erop kunnen vertrouwen dat hun voertuig en gevoelige informatie in veilige en deskundige handen zijn. Deze certificering biedt niet alleen zekerheid, maar ook vijf jaar gemoedsrust, waarbij uw bedrijf en medewerkers volledig voldoen aan de Europese wetgeving voor voertuigbeveiliging.

