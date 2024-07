EK finale live kijken: zo bekijk je Spanje - Engeland

Nieuws

Zondag 14 juli 2024 om 21.00 uur trappen Spanje en Engeland in het Olympiastadion in Berlijn af voor finale van het EK voetbal 2024. Wil jij de wedstrijd live zien? Wij vertellen je hoe je gratis naar de livestream van Spanje - Engeland kunt kijken.

EK 2024 live kijken

Het EK voetbal is in volle gang, en aankomend weekend nadert het toernooi zijn climax. Zondag 14 juli 2024 om 21.00 uur beginnen Spanje en Engeland aan de eindstrijd van het toernooi.

Afgelopen woensdag slaagde Nederland er jammerlijk niet in om de finale te bereiken. In de halve finale gingen de manschappen van Ronald Koeman ten onder tegen Engeland door een doelpunt in de 90ste minuut van Ollie Watkins. Oranje was nog wel vroeg op voorsprong gekomen door een geweldig schot van Xavi Simons, maar Engeland trok de stand ruim tien minuten later alweer gelijk middels een controversiële penalty van Harry Kane. Door de late goal van invaller Watkins wonnen The Three Lions dus en mag het team zich gaan melden in Berlijn.

Daar treft het Spanje, het team dat al het gehele toernooi in topvorm is. La Furia Roja bond achtereenvolgens Kroatië, Italië, Albanië, Georgië, Duitsland en Frankrijk aan de zegekar en kan de klus in de Duitse hoofdstad tegen Engeland afmaken. Buiten de goede resultaten maken de Spanjaarden deze zomer grote indruk met hun flitsende spel, met hoofdrollen voor blikvangers als Nico Williams, Rodri, Dani Olmo en de net zeventien jaar geworden Lamine Yamal.

Het belooft een spannende pot te worden in Berlijn. De winnaar van dit duel mag zich officieel tot kampioen van dit EK kronen.





EK kijken op vakantie

Op zondag om 21.00 uur is de aftrap van Spanje - Engeland. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 1, een open kanaal op de Nederlandse televisie. Ben jij op vakantie of heb je geen televisieabonnement? Dan is er nog een andere manier om gratis naar Spanje - Engeland te kijken.

Gratis livestream EK finale

Het EK wordt uitgezonden op NPO1 en is te zien via Canal+. Hier kijk je de eerste week gratis – zo kan je makkelijk het EK voetbal terugkijken!

Gratis EK finale kijken via Canal+? Zo doe je dat

Ga naar deze pagina van Canal+ Tik op ‘Nu 7 dagen gratis’ Vul je gegevens in Doe een betaling van € 0,01 als verificatie Log in op Canal+ met je ingevulde gegevens Klik op ‘Live TV’ en klik de livestream aan

Blijven kijken na je proefperiode

Je kijkt Canal+ via je browser, maar ook via je iPhone, iPad of Apple TV met de Canal+-app. Zo kijk je gewoon televisie op vakantie of onderweg! Of installeer de app gewoon op je smart tv. Besluit je na de proefperiode te blijven, dan kun je voor 14,95 euro per maand bij Canal+ genieten van meer dan 60 zenders, waaronder ESPN met alle eredivisie-wedstrijden en een rijk aanbod films en series in de streamingsdienst. Canal+ is zeker aan te raden voor de sportliefhebbers.

Gratis EK finale kijken met NLZIET

Het EK is ook op NPO1 te zien via NLZIET. De eerste 14 dagen zijn bij NLZIET gratis. Je kunt dus niet alleen het EK kijken, maar ook naar maar liefst 40 zenders. Zo werkt het:

Bezoek deze pagina van NLZIET Kies ‘Probeer 14 dagen gratis’ en dan ‘Kies NLZIET’ Vul je gegevens in Doe een verificatiebetaling van € 0,01 Gebruik je gegevens om in te loggen bij NLZIET Kijk de Champions League finale livestream op NPO1!

NLZIET is beschikbaar in je browser, op je iPhone, iPad of Apple TV, en via je smart tv. Kijk dus onderweg, op vakantie, of lekker thuis! Na de proefperiode van twee weken kun je voor 7,95 euro per maand naar 40 zenders kijken, én kijk je alles terug. Dus zo kun je ook makkelijk alle wedstrijden van het EK terugkijken.