Schrik niet: zoveel zwaarder werden auto’s in zeven jaar tijd

Het gemiddelde gewicht van nieuwe auto’s is in de afgelopen zeven jaar enorm toegenomen. Dat concluderen onze Britse collega’s van Autocar. De gewichtstoename bedraagt honderden kilo’s en kent meerdere oorzaken.

Uit de specificaties van alle nieuwe auto’s die Autocar tussen 2016 en 2023 testte, blijkt dat het gemiddelde gewicht in die jaren is gestegen van 1553 kg naar 1947 kg. Dat betekent een toename van 394 kilo, oftewel ruim 25 procent. Dan kun je wel zeggen dat ze meer moeten bewegen, maar dat werkt bij machines van staal en kunststof nog minder goed dan bij wezens van vlees en bloed.

SUV's zwaarder dan sedan-tegenhangers



Dat auto's zo enorm zijn aangekomen, is volgens Autocar deels te wijten aan de populariteit van SUV’s. In 2016 waren 16 van geteste auto's SUV’s of crossovers, met een gemiddeld gewicht van 1722 kg. Dat was 169 kg meer dan het gemiddelde gewicht van alle geteste modellen dat jaar: 1553 kg. Dit wordt nog eens geïllustreerd door SUV’s te vergelijken met hun sedan- of hatchback-tegenhangers.



Zo woog de Skoda Kodiaq 1751 kg, 246 kg meer dan de Skoda Superb die een jaar eerder werd getest. De Jaguar F-Pace was 180 kg zwaarder dan de Jaguar XF met dezelfde 2,0-liter dieselmotor. De jaren erna kwamen er alleen maar SUV's bij, met een gemiddeld gewicht van meer dan 1900 kg.



Elektrificatie: nog een zwaargewicht

Elektrificatie speelt ook een rol in het zwaarder maken van nieuwe auto's. Elektrische modellen die vorig jaar door Autocar werden getest, hadden een gemiddeld gewicht van 1991 kg. Auto’s met verbrandingsmotoren waren bijna 100 kg lichter, namelijk 1897 kg. Zonder hybride en plug-in hybride auto's, valt dit cijfer terug naar 1841 kg, ofwel 150 kg minder dan de gemiddelde EV.

Obesitas auto's lijkt niet te stoppen



Sinds 2000 schommelde het jaarlijkse gemiddelde gewicht van auto's die door Autocar werden getest tussen 1500 kg en 1650 kg, totdat het in 2018 voor het eerst de 1700 kg bereikte. In 2022 steeg het naar 1879 kg en naar 1947 kg afgelopen jaar. We noemden het al: dat betekent een gemiddelde gewichtstoename van bijna 400 kilo in zeven jaar tijd. Over 23 jaar gemeten is het zelfs 447 kilo.

De trend lijkt zich voort te zetten: in het eerste kwartaal van 2024 was het gemiddelde gewicht van geteste auto's – waarvan de meeste elektrisch of een SUV (of beide) waren – 2087 kg. Als dat over dit jaar zo hoog blijft, zou de gewichtstoename sinds 2016 dus 534 kilo bedragen. De zwaarste in 2024 geteste auto was de elektrische Mercedes-Benz EQS SUV, die een onvoorstelbare 2670 kg in de schaal legt.



Bijna geen lichte auto's meer

Overigens zijn elektrificatie en SUV’s niet de enige boosdoeners voor de stijgende gewichten. Dat er nog nauwelijks nieuwe auto’s bij komen in het A- en B-segment speelt ook een rol. De Toyota Aygo X en de Suzuki Swift (2024) zijn helaas uitzonderingen.

In 2023 testte Autocar zes auto's die minder dan 1000 kg wogen en nog eens zes tussen de 1000 kg en 1100 kg. In 2023 werd er slechts één model onder de 1000 kg getest – de Citroën Ami. Alleen mogen we die kleine Fransman niet eens een echte auto noemen. Nummer twee onder de lichtste auto’s die vorig jaar zijn getest, was de Alpine A110 R, met 1082 kg. Gevolgd door de Hyundai Kona 1.0 T-GDi, met 1320 kg.