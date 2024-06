EK voetbal live kijken: zo bekijk je Nederland – Oostenrijk

Nieuws

Dinsdag 25 juni 2024 om 18.00 uur trappen Nederland en Oostenrijk hun laatste groepswedstrijd op het EK voetbal af in het Olympiastadion in Berlijn. Wil jij de wedstrijd live zien? Wij vertellen je hoe je gratis naar de livestream van Nederland - Oostenrijk kunt kijken.

EK 2024 live kijken

Het EK voetbal is in volle gang, en heel Nederland kijkt met spanning en vol hoop naar het toernooi in Duitsland. Dinsdag 25 juni 2024 om 18.00 uur begint het Nederlands elftal aan de laatste groepswedstrijd, waarin Oostenrijk de tegenstander is. Tot nu toe verzamelde Oranje onder leiding van bondscoach Ronald Koeman vier punten door Polen te verslaan (2-1) en gelijk te spelen tegen Frankrijk (0-0). Hiermee is kwalificatie voor de achtste finales zo goed als zeker, al staat er nog een hoop op het spel.

Het resultaat bepaalt namelijk op welke plek Nederland eindigt in groep D van het Europees kampioenschap. Hoe hoger de mannen van Koeman eindigen, hoe gemakkelijker de volgende tegenstander wordt. Oranje treft dan in de volgende ronde een van de lager geplaatste teams. Daarvoor is Nederland echter wel afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen Frankrijk en Polen die in dezelfde groep zitten. Daarbij moet dus ook nog worden afgerekend met Oostenrijk.

Oostenrijk staat derde in de groep met 3 punten na een overwinning op Polen, en wil uiteraard ook zo hoog mogelijk eindigen. Genoeg dus om voor te voetballen in Berlijn!

Nederlands elftal kijken op vakantie

Op dinsdag om 18.00 uur is de aftrap van Nederland - Oostenrijk. De wedstrijd wordt uitgezonden op NPO 1, een open kanaal op de Nederlandse televisie. Ben jij op vakantie of heb je geen televisieabonnement? Dan is er nog een andere manier om gratis naar Nederland - Oostenrijk te kijken.

Gratis livestream Nederland - Oostenrijk

Het EK wordt uitgezonden op NPO1 en is te zien via Canal+. Hier kijk je de eerste week gratis – zo kan je makkelijk het EK voetbal terugkijken!

Gratis Nederland - Oostenrijk kijken via Canal+? Zo doe je dat

Ga naar deze pagina van Canal+ Tik op ‘Nu 7 dagen gratis’ Vul je gegevens in Doe een betaling van € 0,01 als verificatie Log in op Canal+ met je ingevulde gegevens Klik op ‘Live TV’ en klik de livestream aan

Blijven kijken na je proefperiode

Je kijkt Canal+ via je browser, maar ook via je iPhone, iPad of Apple TV met de Canal+-app. Zo kijk je gewoon televisie op vakantie of onderweg! Of installeer de app gewoon op je smart tv. Besluit je na de proefperiode te blijven, dan kun je voor 14,95 euro per maand bij Canal+ genieten van meer dan 60 zenders, waaronder ESPN met alle eredivisie-wedstrijden en een rijk aanbod films en series in de streamingsdienst. Canal+ is zeker aan te raden voor de sportliefhebbers.

Gratis Nederland - Oostenrijk kijken met NLZIET

Het Nederlands elftal is ook op NPO1 te zien via NLZIET. De eerste 14 dagen zijn bij NLZIET gratis. Je kunt dus niet alleen het EK kijken, maar ook naar maar liefst 40 zenders. Zo werkt het:

Bezoek deze pagina van NLZIET Kies ‘Probeer 14 dagen gratis’ en dan ‘Kies NLZIET’ Vul je gegevens in Doe een verificatiebetaling van € 0,01 Gebruik je gegevens om in te loggen bij NLZIET Kijk de Champions League finale livestream op NPO1!

NLZIET is beschikbaar in je browser, op je iPhone, iPad of Apple TV, en via je smart tv. Kijk dus onderweg, op vakantie, of lekker thuis! Na de proefperiode van twee weken kun je voor 7,95 euro per maand naar 40 zenders kijken, én kijk je alles terug. Dus zo kun je ook makkelijk de wedstrijden van het Nederlands elftal of andere wedstrijden terugkijken.