Dortmund - Real Madrid live kijken: bekijk de CL finale

Zaterdag om 21.00 uur trappen Borussia Dortmund en Real Madrid de Champions League-finale af op het heilige gras van Wembley. Wil jij de wedstrijd live zien? Wij vertellen je hoe je gratis naar de livestream van Borussia Dortmund - Real Madrid kunt kijken.



Waar wordt de Champions League finale uitgezonden?

De Champions League finale staat bij veel voetbalfans rood omcirkeld in de agenda. Het is de belangrijkste wedstrijd van het jaar in clubverband.

Dat Borussia Dortmund dit jaar tot de finale zou reiken, hadden weinig mensen verwacht. De Duitse club is dit jaar in eigen land niet in vorm, maar in Europa maakt het een stuk betere indruk. De ploeg versloeg in de eerste ronde van de knock-out fase PSV, waarna ook Atlético Madrid en Paris-Saint Germain verrassend het onderspit dolven tegen BVB.

Voor Real Madrid is dit juist bekend terrein. De roemruchte Spaanse club won maar liefst 14 keer de Champions League of Europacup 1, de voorloper van het grootste Europese voetbaltoernooi. Daarmee is het de succesvolste club uit de geschiedenis van het toernooi. Dit jaar werden in de knock-out fase achtereenvolgend RB Leipzig, Manchester City en Bayern München uitgeschakeld.



Heb je geen televisieabonnement?

Op zaterdag om 21.00 uur is de aftrap van Borussia Dortmund - Real Madrid. De wedstrijd wordt uitgezonden op RTL 7, een open kanaal op de Nederlandse televisie. Heb je geen televisieabonnement? Dan is er nog een andere manier om gratis naar Borussia Dortmund – Real Madrid te kijken.

Gratis livestream Borussia Dortmund - Real Madrid

De Champions League finale 2024 wordt uitgezonden op RTL7 en is te vinden bij NLZIET. De eerste 14 dagen zijn bij NLZIET gratis. Je kunt dus niet alleen de Champions League kijken, maar ook naar maar liefst 40 zenders.

Gratis Borussia Dortmund - Real Madrid kijken via NLZIET? Zo doe je dat

Bezoek deze pagina van NLZIET Kies ‘Probeer 14 dagen gratis’ en dan ‘Kies NLZIET’ Vul je gegevens in Doe een verificatiebetaling van € 0,01 Gebruik je gegevens om in te loggen bij NLZIET Kijk de Champions League finale livestream op RTL7!

Blijven kijken na je proefperiode

NLZIET is beschikbaar in je browser, op je iPhone, iPad of Apple TV, en via je smart tv. Na de proefperiode van twee weken kun je voor € 7,95 per maand naar 40 zenders kijken, én kijk je alles terug. Dus zo kun je ook makkelijk de Champions League finale terugkijken.

Gratis Borussia Dortmund - Real Madrid kijken met Canal+

De Champions League finale 2024 is ook op RTL7 te zien via Canal+. Hier kijk je de eerste week gratis – zo kan je makkelijk de Champions League finale terugkijken! Zo werkt het:

Ga naar deze pagina van Canal+ Tik op ‘Nu 7 dagen gratis’ Vul je gegevens in Doe een betaling van € 0,01 als verificatie Log in op Canal+ met je ingevulde gegevens Klik op ‘Live TV’ en klik de livestream aan

Je kijkt Canal+ via je browser, maar ook via je iPhone, iPad of Apple TV met de Canal+-app. Of installeer de app gewoon op je smart tv! Besluit je na de proefperiode te blijven, dan kun je voor € 14,95 per maand bij Canal+ genieten van meer dan 60 zenders, waaronder ESPN met alle Eredivisie-wedstrijden en een rijk aanbod films en series in de streamingsdienst. Canal+ is zeker aan te raden voor de sportliefhebbers.