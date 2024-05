Lancia Ypsilon (2024) review: elf en een half in een dozijn

Nieuws

Voor het eerst in jaren is er weer een nieuwe Lancia op de markt. Is de nieuwe, vijfde generatie Lancia Ypsilon een droomauto als vanouds, of is het de zoveelste saaie hatchback op straat?

Wat is opvallend aan de Lancia Ypsilon (2024)?

Het meest opvallend aan de nieuwe Lancia Ypsilon is … de Lancia Ypsilon. Het is de eerste nieuwe Lancia sinds 13 jaar! Het uitzwaaiende model kwam in 2011 op de markt en hield het in Nederland vol tot 2016. Alleen in Italië bleef de Ypsilon leverbaar. En niet zonder succes. Op een gegeven moment werden hier meer Ypsilons verkocht dan alle Alfa Romeo-modellen bij elkaar.

Minder opvallend, maar niet onlogisch en eigenlijk vooral prima, is dat Lancia voor de Ypsilon gebruikmaakt van de techniek en het onderstel van de Peugeot 208 en Opel Corsa. Dat betekent dat de Lancia Ypsilon zowel als hybride als volledig elektrisch te koop is. Een ander gevolg is dat de nieuwe Ypsilon een maatje groter is dan de vorige versie die technisch nog gebaseerd was op de Fiat Panda.

Wat is goed aan de nieuwe Lancia Ypsilon?

Eigenlijk is alles goed aan de nieuwe Ypsilon. Met andere woorden: niets is echt slecht. Precies zoals je mag verwachten van een auto van een roemrucht automerk. Lancia maakt slim gebruik van vertrouwde technologie, en dat levert een heel prettig rijdende en praktische auto op. Weliswaar doorsnee, maar ook dat verwacht je van een volumemodel.

Door de extra Lancia-flair in het ontwerp, zet de Ypsilon zich af tegen de meer gangbare Opel Corsa en Peugeot 208, en dat waarderen we. De dikke stoffen bekleding, de bijzondere vormgeving van de koplampen en achterlichten, en de styling van het interieur met het koffietafeltje maken de Lancia Ypsilon net wat specialer. Bestel hem in het lichtblauw of geel en je hebt echt een speciale auto voor de deur staan. Zoals dat vroeger bij Lancia ook vaak het geval was.

Wat kan beter aan de Lancia Ypsilon?

Het vleugje Lancia-flair had van ons nog een onsje meer gemogen. Wat tekenden de Italianen in het verleden prachtige modellen! In dat opzicht valt de nieuwe Lancia Ypsilon een tikkeltje tegen (glas halfleeg). Wellicht naïef van ons om de lat zo hoog te leggen. Met z’n scherpe lijnen, geweldige achterlichten (die verwijzen naar de legendarische Lancia Stratos) en in een sprankelende kleur mag de Ypsilon er zeker wezen.

Het interieur trekt de nieuwe Ypsilon naar een hoger vlak. De styling is dusdanig anders, dat je echt het gevoel krijgt in een exclusievere auto te zitten dan bijvoorbeeld de eerder genoemde Opel. Maar zeg je ‘Lancia’, dan dromen wij nog steeds weg van de Fulvia, de rallyauto 037 en de Flaminia. Kijk je naar de nieuwe Lancia Ypsilon met de ogen van een kenner, dan valt-ie een beetje tegen. Zet je de bril op van de gemiddelde consument, dan is het een interessante nieuwkomer, die net wat anders is dan anders. En daarmee exclusiever aanvoelt.

Wanneer komt de Lancia Ypsilon en wat is de prijs?

Lancia levert geen half werk: voor de elektrische Ypsilon maakt het gebruik van de krachtigste elektromotor (156 pk) en de grootste batterij (51 kWh) uit het Stellantis-schap. Vanaf 35.400 euro rijd je in de basisversie met twee beeldschermen, draadloze telefoonkoppeling en adaptieve cruisecontrol.

Tip: als je meer luxe wilt, kun je de LX-uitvoering van 38.400 euro net zo goed overslaan en meteen voor het gelimiteerde topmodel van 39.500 euro gaan. Deze Edizione Cassina Limitata legt je in de watten met fluweelachtige blauwe stoelbekleding en een massagefunctie (plus stoelverwarming). En dan ben je nog goedkoper uit dan bij een concurrent als de Fiat 600e.



De hybride Ypsilon met een 1,2-liter benzinemotor met 100 pk is ook scherp geprijsd, want met een vanafprijs van 29.700 euro is deze uitvoering een grijpstuiver duurder dan de Opel Corsa en de Peugeot 208. En dan rijd je wel mooi in een Lancia.

Laat wat ons betreft die twee dus maar lekker achter bij de dealer en ga voor de Italiaan. De basisversie is al prima uitgerust met zaken als lane warning, een koffietafeltje en een groot display.

Wat vind ikzelf van de nieuwe Lancia Ypsilon?

De nieuwe Lancia Ypsilon is een prima auto. De vertrouwde techniek zorgt voor een goed en veilig weggedrag. Met de driecilinder benzinemotor met turbo en hybride ondersteuning of met de volledig elektrische aandrijving kom je prima voorruit. Veilig, comfortabel en snel genoeg.

Of je moet kiezen voor hybride of elektrisch is afhankelijk van een heleboel (persoonlijke) zaken zoals het aantal kilometers dat je rijdt of hoe gemakkelijk je kunt opladen. De een is niet beter dan de ander. Welke je ook kiest, in beide gevallen is de nieuwe Lancia Ypsilon een goede en veilige keuze.

De stijlelementen binnen en de details buiten maken de Lancia Ypsilon net wat spannender dan vergelijkbare hatchbacks, en daarmee is de nieuwe Italiaan de betere en leukere keuze. Van mij persoonlijk had het nog spannender gemogen. Nog wat meer Lancia. Nog wat minder veilig.

Tekst: Arjan Kropman