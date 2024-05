Zo kies je de autoverzekering die het best bij jou past (4 tips)

PARTNERBIJDRAGE

Het vinden van de juiste autoverzekering voelt voor veel mensen aan als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Er bestaat geen uniforme verzekering en alle dekkingen en voorwaarden maken het er niet overzichtelijker op. Om ervoor te zorgen dat je de autoverzekering kiest die het best bij jouw situatie past, zetten we 4 tips op een rij.

Tip 1 - welke dekking past bij mij?

De eerste knoop om door te hakken, is welke basisdekking je wilt. In Nederland heb je drie soorten:

WA (wettelijke aansprakelijkheid) WA beperkt casco, ook wel WA+ (plus) genoemd All Risk

Er zijn ook verzekeraars die het nog overzichtelijker houden en 2 autoverzekeringen aanbieden, met een voordelige of een uitgebreide dekking.

WA is de simpelste en goedkoopste autoverzekering. Maar je bent alleen verzekerd tegen de schade die je tijdens het rijden aan een ander persoon of voertuig toebrengt. Je moet minimaal deze verzekering hebben; een auto mag niet onverzekerd de weg op. Let op: met WA is de schade aan je eigen auto niet meeverzekerd. WA wordt vaak gekozen voor oudere auto's, pak hem beet vanaf 10 jaar oud.

Met WA beperkt casco ben je ook verzekerd tegen sommige schades aan je eigen auto, zoals die veroorzaakt zijn door brand, storm, hagel, maar bijvoorbeeld ook door loslopende dieren. En ook diefstal en ruitschade zijn inbegrepen. Deze verzekering wordt meestal gekozen voor auto's die niet nieuw zijn, maar tegelijkertijd ook niet bejaard. Denk aan een leeftijd van 5 tot 10 jaar. WA+ is wat duurder dan WA, maar gezien de klimaatverandering die gaande is, vinden we WA plus een slimmere keuze.

Met All Risk dek je jezelf in tegen alle genoemde zaken, plus alle andere schade aan je eigen auto. Als je dus een andere auto aanrijdt, ben je zowel verzekerd tegen de schade van de tegenpartij als die van je eigen auto. All Risk is de meest complete autoverzekering en is daarom ook het duurst. Maar de geruststelling dat je tegen alles verzekerd bent, is ook wat waard. All Risk wordt vaak gekozen voor auto's van maximaal 5 jaar oud.

Tip 2 - check de voorwaarden en extra's

Welke dekking en autoverzekering je ook kiest, lees altijd de voorwaarden goed door. Op die manier kom je niet voor verrassingen te staan op het moment dat je de verzekering nodig hebt. Wat je ook moet checken, zijn de extra's die je eventueel kunt meeverzekeren. Je kunt bijvoorbeeld de accessoires van je auto meeverzekeren. Vroeger was dat niet meer dan een FM-radiootje, maar tegenwoordig zitten nieuwe auto's bomvol kostbare accessoires waarvan het slim is om die mee te verzekeren. Goed opletten dus.

Wat je ook kunt meeverzekeren, is rechtshulp bij afhandeling van schade. Als je iemand van rechts geen voorrang geeft, is het klip-en-klaar wie schuldig is, maar er zijn ook verkeerssituaties die ingewikkelder in elkaar zitten. Of je treft net een automobilist die de situatie anders schetst dan jij. Dan is het fijn om rechtshulp meeverzekerd te hebben.

Een populaire aanvulling op de autoverzekering is een inzittendenverzekering. Want als je auto's in de kreukels ligt, komen je passagiers er waarschijnlijk ook niet zonder kleerscheuren vanaf. En die kosten moeten ook betaald worden.



Tip 3 - tweede auto meeverzekeren kan voordelig zijn

Een tweede auto meeverzekeren kan heel voordelig zijn! Heb je bijvoorbeeld een partner of kinderen met een eigen auto, dan is het zeker het overwegen waard om die auto mee te verzekeren. Als je een tweede auto wilt meeverzekeren, dan is het belangrijk om te kijken naar polissen die kortingen bieden voor meerdere auto’s of die het mogelijk maken om extra auto's toe te voegen aan bestaande polissen.

Tip 4 - kies de juiste verzekeraar

Klinkt misschien een beetje flauw, want welke verzekeraar is nou de beste, maar we bedoelen hiermee dat je goed rondkijkt. Zorg ervoor dat je de verschillende aanbieders vergelijkt op basis van hun tarieven, beoordelingen van de klantenservice en reputatie. Dat was voor de opkomst van het internet een hele klus, maar tegenwoordig kun je verzekeraars makkelijk online met elkaar vergelijken. Altijd doen dus. Zo geven klanten van Interpolis de schadeafhandeling een 8,6.