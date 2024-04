Met deze twee strakke sedans gaat Nissan de SUV-gekte te lijf

Nieuws

Nissan heeft vier nieuwe modellen onthuld. Bijzonder is dat daar twee strakke sedans tussen zitten. Het zijn nog studiemodellen, maar Nissan heeft al aangegeven dat ze heel dicht tegen de productieversies aan zitten.

Het gaat om de Nissan Epoch en Evo. De eerste is volgens Nissan bedoeld voor consumenten die hun leven willen verrijken met design en technologie. En een sedan, willen wij hieraan toevoegen. De spraakassistent van de Epoch is uitgerust met artificial intelligence (AI) en herkent jouw emoties. Wat dat in de praktijk betekent, is nog even afwachten. Wellicht dat de auto je naar de Efteling navigeert om je op te vrolijken op het moment dat je huilend achter het stuur plaatsneemt. De Nissan Epoch is volledig elektrisch, maar over de specificaties is nog niets bekend.

Deze Nissan zouden we met open armen ontvangen

We weten dat bijna niemand in Nederland meer op een grote sedan zit te wachten, toch zouden we vooral de Nissan Evo Concept hier met open armen ontvangen. Als je de twee naast elkaar geplaatste foto's hierboven ziet, begrijp je waarom.

Waar de Nissan Epoch (de bovenste rij foto's) een tamelijk traditioneel gelijnde sedan is (maar wel met een hippe lichtbalk voor en achter), is de Evo juist gewaagder gelijnd. De wielkasten achter zijn meer opgeklopt en de kont loopt wat abrupter af dan bij de Epoch, een beetje zoals bij de Audi A7. De Nissan Evo is een plug-in hybride auto maar ook hier geldt: Nissan houdt zijn lippen stijf op elkaar wat betreft de technische specificaties. Ons advies: de vertrouwde naam Primera erop plakken en naar Europa met die hap.

Hoogbejaarde Leaf

Dat Nissan twee sedans onthult, is bijzonder. Als je in Nederland een Nissan-showroom binnenwandelt, kom je alleen SUV's tegen, op de hoogbejaarde Nissan Leaf na dan. Staan hier over niet al te lange tijd de Epoch en Evo tussen? Nee, we denken van niet. Beide sedans zijn gepresenteerd op de autoshow van Beijing en zijn in eerste instantie alleen bedoeld voor de Chinese markt. Beide auto's zijn ontwikkeld in samenwerking met de Chinese fabrikant Dongfeng.

Dat Nissan tegelijkertijd twee sedans presenteert, wil niet zeggen dat Nissan helemaal niet meer meedoet aan de SUV-gekte. Het toonde op de autoshow in Beijing ook de Epic en de Era, een elektrische en een plug-in hybride SUV. Ook die blijven vooralsnog in China.