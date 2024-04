Stellantis-CEO legt vinger op zere plek EV’s: “Batterijgewicht moet door de helft”

Nieuws

Hoewel veel merken onder zijn hoede volop bezig zijn met elektrificatie, is Stellantis-CEO Carlos Tavares niet volledig overtuigd van EV’s. Volgens hem zijn er veel verbeteringen nodig, waaronder aan de accupakketten.

Tavares laat tijdens het door Stellantis georganiseerde Freedom of Mobility Forum zijn licht schijnen over de toekomst van de auto-industrie. De topman is er niet van overtuigd dat elektrische auto’s de enige oplossing zijn: “We moeten afstappen van dogmatisch denken dat er één oplossing is. Dat gaat niet werken”, aldus Tavares. Hij voegde daaraan toe dat de huidige elektrische auto’s een oplossing kunnen bieden in sommige gebieden, maar niet wereldwijd. Toyota roept dit al langer, maar dat Stellantis het nu ook doet, is nieuw.

Doorbraak om gewicht te halveren

Volgens Tavares moeten accupakketten drastisch verbeterd worden voordat elektrische auto’s een grotere rol van betekenis kunnen spelen. De CEO geeft aan dat er in de komende tien jaar een belangrijke doorbraak moet komen op het gebied van batterijchemie om het gewicht te halveren.

Daarmee kan volgens Tavares direct de schaarste van lithium - een van de meest gebruikte en belangrijkste materialen in batterijen - worden opgelost. De Portugees wijst erop dat er momenteel zo’n 500 kilo aan grondstoffen nodig zijn om één accupakket te produceren. Dat is volgens Tavares niet bepaald milieuvriendelijk.

Het grote probleem van waterstof

Ook waterstof passeert de revue tijdens de bijeenkomst. Tavares gelooft om een duidelijke reden niet in het gebruik van waterstof voor personenauto's. “Ik vrees dat de betaalbaarheid een groot probleem blijft. In de nabije toekomst zou het bruikbaar kunnen zijn voor de wagenparken van grote bedrijven, maar niet voor normale burgers”, besluit de CEO.