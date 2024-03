Waarom jouw volgende Tesla nooit meer naar de garage hoeft

Nieuws

Water is nat, gras is groen en een auto heeft onderhoud nodig. Het zijn enkele zekerheden in het leven. Maar niet als het aan Tesla ligt. Het merk wil zijn EV’s volledig onderhoudsvrij maken. Dat verhelpt namelijk een groot probleem.

Tesla heeft op zijn website een vacature geopend voor een manager van de nieuwe Zero Service-afdeling. Deze afdeling is in het leven geroepen om de auto’s van Tesla compleet onderhoudsvrij te maken. Dat lees je goed: nul onderhoud!

We citeren uit de vacature: “Bij Tesla geloven we dat de beste service geen service is! We zijn op zoek naar een zeer gemotiveerde Senior Manager om onze Service Operations-organisatie te versterken en leiding te geven aan het team dat verantwoordelijk is voor het identificeren en elimineren van de redenen waarom onze auto's onderhoud nodig hebben.”

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Elektrische auto onderhoud

Hoewel het klopt dat elektrische auto’s door minder bewegende delen minder onderhoud nodig hebben dan auto's met een verbrandingsmotor, vragen we ons toch af hoe Tesla zijn auto’s volledig onderhoudsvrij gaat maken. Na verloop van tijd slijten onderdelen zoals de banden, remmen en draagarmen (bekend aandachtspunt van de Tesla Model 3).

Volg het EV-nieuws op de voet met onze nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wel begrijpen we waarom het voor Tesla interessant is om het onderhoud te minimaliseren. Momenteel werkt Tesla met een aantal eigen servicepunten dat het onderhoud op zich neemt. Als de verkopen blijven toenemen en dus meer auto's onderhoud nodig hebben, zal Tesla meer servicepunten moeten openen. En zo'n dealernetwerk opzetten kost klauwen met geld. Doet Tesla dit niet, dan zouden de wachttijden voor service nog verder oplopen dan nu al het geval is. Kortom, auto's die minder onderhoud nodig hebben, voorkomen dit serviceprobleem.



De situatie is anders voor traditionele automerken die met dealers werken. Voor de dealers is het onderhoud van hun (benzine- en diesel)auto’s een van de grootste inkomstenbronnen. Die automerken zouden niet durven om daaraan te tornen.



Tesla reviews

Als het Tesla lukt om het onderhoud te verminderen of zelfs helemaal te elimineren, lost het merk een van zijn zwakke punten op. Service is niet alleen in Amerika een van de knelpunten van Tesla, ook in Nederland zijn horrorreviews over de service van het merk niet zeldzaam.

Het volledig onderhoudsvrij maken van auto’s - ook al zijn ze volledig elektrisch - lijkt ons evengoed een nogal ambitieuze doelstelling. Begrijp ons niet verkeerd: nooit meer naar de garage klinkt geweldig. Toch voelt het plan meer als een pleister op de servicewond, dan een gedegen revalidatieplan.