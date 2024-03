Welke modellen brengt Alfa Romeo op de markt? Dat hangt af van Donald Trump

Nieuws

Alfa Romeo heeft op dit moment precies nul elektrische modellen, al staat de Milano in de startblokken. Maar het Italiaanse getreuzel is onbedoeld misschien een meesterzet. Alfa's CEO liet weten dat Alfa Romeo zijn modelstrategie wijzigt als Donald Trump en conservatief-rechts de verkiezingen in de VS en Europa dit jaar winnen.

Geef CEO Jean-Philippe Imparato eens ongelijk. Donald Trump staat voor in de Amerikaanse peilingen en spuugt op elke klimaatvriendelijke innovatie. Ook de Europese politiek wordt overspoeld door een conservatieve golf.



Dat automerken het ook niet meer weten, is begrijpelijk. De kans is groot dat Donald Trump een streep haalt door de EV-subsidies die de regering van Joe Biden verstrekt. Alleen Californië heeft expliciet gezegd in 2035 af te willen van nieuwe auto’s op benzine. Dat de Europese ban op benzine er vanaf 2035 komt, is evenmin een gelopen race.



Elektrische SUV van Alfa Romeo in 2027 of niet?



De onzekere toekomst voor de EV betekent dat Alfa Romeo misschien wel een streep haalt door een model dat het eerder aankondigde: een elektrische SUV die groter wordt dan de Stelvio en op het nieuwe STLA Large-platform van Stellantis komt te staan.

Imparato zou zo’n auto graag op de markt brengen, als elektrische tegenhanger voor de Ferrari Purosangue. De elektrische super-SUV staat nu nog gepland voor 2027. Mochten de conservatieve krachten winnen in de VS, dan is de kans groot dat hij er niet komt. In plaats daarvan krijgt een compacte hatchback voor de Europese markt prioriteit.



Alfa Romeo nieuwe modellen

Na de Alfa Romeo Milano, die op 10 april wordt onthuld, komen er tot 2026 geen nieuwe Alfa Romeo-modellen op de markt. Afhankelijk van de wereldpolitiek wordt eind dit jaar de beslissing genomen wat de Italianen gaan doen. Wordt het de grote elektrische SUV, die vooral interessant is voor de VS en China? Of toch de hatchback die beter past bij de Europese voorkeur?

Imparato hoopt op het eerste scenario, want buiten Europa verkoopt Alfa Romeo nog minder auto’s dan in Europa. Het doel is om 40 procent van de verkopen op andere continenten te realiseren. De grote SUV is essentieel in die plannen. Overigens denkt Imparato dat de elektrische auto wel degelijk de toekomst heeft, maar dat het pad ernaartoe grilliger zal verlopen. Daarom komt naast de elektrische Milano ook een hybride versie, met dezelfde techniek als de Jeep Avenger.

In 2028 staat een elektrische opvolger van de Giulietta in de startblokken, die hetzelfde STLA Medium-platform gebruikt als de elektrische Peugeot 3008. De bedoeling is dat ook de Alfa Romeo Stelvio en Giulia een elektrische opvolger krijgen, beide op het STLA Large-platform.