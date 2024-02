Elektrische Alfa Romeo Milano gesnapt: hier rijdt de redder van het merk

Nieuws

Alfa Romeo staat op het punt zijn eerste elektrische auto te onthullen: de Alfa Romeo Milano. Wij betrapten hem op het bekende Italiaanse circuit van Balocco. Wat weten we over de mogelijke redder van het roemruchte, maar kwakkelende Alfa Romeo?



Op 10 april wordt de Alfa Romeo Milano dan ein-de-lijk onthuld. Voor het zover is, vinden de laatste tests plaats op het thuiscircuit van Fiat en Alfa Romeo in het Italiaanse Balocco. Daar waren wij ook en we hadden onze camera meegenomen. Wat opvalt: de Milano is compact (4,1 meter) en heeft een wulpse achterkant. Sinds de Alfa Romeo 156 is het een regelmatig terugkerende traditie dat de achterste deurgrepen in de raamstijl worden verwerkt.



Alfa Romeo Milano actieradius



De nieuwe Milano is eigenlijk de verlate opvolger van de MiTo. Dat stond voor MilanoTorino, dus de naam is nog voor de helft hetzelfde. Wie het autonieuws op de voet volgt, zal niet verrast worden door de technische gegevens.

De Alfa Romeo Milano deelt zijn platform met de Jeep Avenger, Opel Mokka, DS 3, Peugeot 208 en 2008. Dat betekent dat we het rijtje met specs moeiteloos opdreunen: de elektromotor levert 156 pk vermogen en is gekoppeld aan een batterij van 54 kWh, die zorgt voor een actieradius van rond de 400 kilometer. Over de sprint van 0 naar 100 km/h doet de Milano 9 seconden, de topsnelheid zal rond de 150 km/h liggen.



In september 2024 in de verkoop



Toch komt ook een versie met benzinemotor op de markt. Dat wordt waarschijnlijk een mild hybrid (1,2-liter motor, 100 pk). In eerste instantie is de Alfa Romeo Milano Hybrid bedoeld voor landen die nog weinig op hebben met elektrische auto's, maar waarschijnlijk komt-ie ook gewoon naar Nederland. Dat foefje paste Jeep ook toe met de elektrische Avenger, die al snel gezelschap kreeg van een hybride versie. Alfa-baas Imperato hint verder op een Milano met Q4-vierwielaandrijving.

In september 2024 gaat de Alfa Romeo Milano in de verkoop. De prijs ligt naar verwachting rond de 40.000 euro.