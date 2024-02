Gratis kijken: The Grand Tour - Sand Job op Amazon Prime

Nieuws

Amazon heeft een nieuwe The Grand Tour-special aangekondigd. Deze aflevering heet ‘Sand Job’ en is vanaf vrijdag 16 februari 2024 te streamen op Amazon Prime. Zo kun je gratis kijken naar de The Grand Tour: Sand Job.

The Grand Tour is bijna afgelopen. Clarkson, Hammond en May stoppen ermee. Op 16 februari zendt Amazon de één na laatste special uit. Die heet ‘Sand Job’ en speelt zich af in Mauritanië en Senegal. Deze aflevering mag je niet missen.

Waar gaat ‘Sand Job’ over?

In deze West-Afrikaanse landen raken Jeremy, Richard en James in de ban van de legendarische Parijs-Dakar-rally. Vanzelfsprekend bouwen ze sportwagens om tot terreinauto’s die bestand moeten zijn tegen de hitte en het zand van de Sahara.

Clarkson kiest voor een Jaguar F-Type, Hammond voor een Aston Martin Volante en May voor een Dacia Sandero, nee wacht, een Maserati.



The Grand Tour: Sand Job gratis kijken op Amazon Prime? Zo doe je dat

Ga naar de registratie-pagina van Amazon Prime. Start je gratis proefabonnement voor 30 dagen. Log in met je Amazon-account of maak een nieuwe aan. Zoek op ‘Grand Tour’ en kijk Sand Job vanaf 16 februari. Annuleer Amazon Prima binnen 30 dagen.

Tip: met je proefabonnement profiteer je ook van onbeperkt gratis bezorgen in de Amazon-webshop.

Amazon Prime blijven kijken na je proefperiode

Indien je tevreden bent, wordt het Amazon Prima-abonnement na 30 dagen omgezet in een standaard abonnement van € 4,99 per maand. Je kijkt dan alle afleveringen van The Grand Tour, maar ook tv-series die wij leuk vinden (Twisted Metal) en waar de rest van Nederland naar kijkt (Mr. & Mrs. Smith).