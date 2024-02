Harde cijfers bevestigen: meer dan de helft van alle nieuwe auto’s in Europa is een SUV

Nieuws

Als je een ritje maakt met de auto, bekruipt je al snel het gevoel dat de wegen worden gedomineerd door suv’s. Dit voorgevoel wordt nu bevestigd door harde cijfers: afgelopen jaar was meer dan de helft van de verkochte nieuwe auto’s in Europa een suv.

Dat maakt een bericht van Automotive News Europe duidelijk. Volgens het nieuwsmedium was de suv in 2023 goed voor 51 procent van alle nieuwverkopen in Europa. Dit komt voor een groot deel op het conto van de Tesla Model Y - die de titel van bestverkochte auto wereldwijd opeiste. De elektrische suv ging vorig jaar in Europa ongeveer 255.000 keer over de toonbank, een toename van 85 procent ten opzichte van 2022.

Compacte suv’s het populairst

Het wil echter niet zeggen dat de wegen in Europa worden overspoeld door grote suv’s. De compacte suv’s en crossovers waren met 4,1 miljoen registraties het populairst. Toch waren het de grotere premium-suv’s die de meeste groei doormaakten: het segment groeide met 31 procent tot 843.939 verkopen.

En in Nederland?

Maar hoe zit het dan in Nederland? Uit cijfers van Bovag blijkt dat ook in ons land meer dan de helft van alle nieuwverkochte auto’s in 2023 een suv was. Vorig jaar kozen 185.443 Nederlanders voor een suv, goed voor een marktaandeel van 50,16 procent. In 2022 ging het nog om 149.813 suv’s, destijds goed voor 48,01 procent van de markt.

Terug naar de cijfers van vorig jaar. Hatchbacks volgden de suv's met 125.936 verkopen en een marktaandeel van 34,07 procent. Daarna valt er een groot gat - stationwagons completeren het podium met 33.387 verkopen (marktaandeel: 9,03 procent). Ooit waren sedans nog erg populaire auto’s in Nederland, maar hun marktaandeel slinkt jaarlijks. In 2023 kozen slechts 14.431 consumenten (3,9 procent) een auto met kofferbak.

Registraties nieuwe auto's in Nederland in 2023 - per carrosserievorm

Carrosserie Verkopen in 2023 Marktaandeel Suv 185.443 50,16 % Hatchback 125.936 34,07 % Stationwagon 33.387 9,03 % Sedan 14.431 3,9 % Bus 3838 1,04 % Camper 2152 0,58 % Mpv 2100 0,57 % Cabrio 1494 0,4 % Coupé 723 0,2 % Speciaal vervoer 173 0,05 %

Joie de vivre

Tot onze grote spijt lijkt de coupé - naar onze mening de mooiste carrosserie - zo goed als dood, met een schamel verkoopaantal van 723 stuks. Ook de cabrio’s bungelen onderaan de lijst met 1.494 verkochte exemplaren. We begrijpen dat dit niet de meest praktische auto’s zijn, maar als je geen kinderen hebt of als ze al uitgevlogen zijn, heb je de ruimte van een suv vaak niet nodig. Dus kom op, waar is jullie joie de vivre?

