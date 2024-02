Rivalen Tesla en BYD gaan niet vechten, maar samen de verbrandingsmotor te lijf

Nieuws

BYD en Tesla zijn de twee grootste producenten van elektrische auto's. Je zou verwachten dat de twee elkaar de tent uitvechten. CEO's die snel achter een struik springen als ze elkaar in de wandelgangen tegenkomen, secretaresses die de tong naar elkaar uitsteken. Maar niets is minder waar. BYD ziet Tesla zelfs als een sterke partner in de strijd tegen de verbrandingsmotor.

Elon Musk heeft zich in het verleden weleens negatief uitgelaten over BYD. Dat was geen echte concurrent, vond hij (zie de video hieronder). Maar inmiddels piept Musk wel anders. Tesla maakt al gebruik van de blade-batterijen van BYD. Verder zijn de Chinezen inmiddels op bijna alle grote automarkten actief met kwalitatief prima producten. Musk geeft nu ronduit toe dat hij niet de Europese, maar de Chinese concurrentie als grootste uitdagers ziet.



Tesla en BYD samenwerking



Nu wordt er vanuit China openlijk met Tesla geflirt. BYD-topman Yunfei Li, hoofd PR, sprak in een interview met de Chinese staatstelevisie zijn respect uit voor de Amerikanen. De Chinese topman erkent dat Tesla een belangrijke rol heeft gespeeld in de snelle groei van het aantal elektrische auto’s wereldwijd. Daarbij ziet BYD het Amerikaanse merk niet per se als de grote rivaal: “Tesla is een zeer gerespecteerde concurrent”, zegt Li . “De EV-markt is erg groot, het is niet zo dat wij hen moeten verslaan, of andersom. In plaats daarvan moeten BYD, Tesla en mogelijke andere EV-merken samenwerken en bedenken hoe we samen marktaandeel kunnen afsnoepen van auto's met een verbrandingsmotor.”

Als een boer met kiespijn

Ondertussen zal Musk lachen als een boer met kiespijn. De schok was groot toen in het laatste kwartaal van 2023 niet Tesla, maar BYD voor het eerst de grootste producent van elektrische auto's ter wereld werd. BYD verkocht wereldwijd 526.409 auto’s met een volledig elektrische aandrijflijn, terwijl Tesla bleef steken op 494.989 EV’s. In totaal verkoopt BYD nog veel meer auto's, omdat het ook plug-in hybrides bouwt en auto's met een 'gewone' benzinemotor.



Elon Musk kiest eieren voor zijn geld. Omdat BYD vooralsnog alleen maar verder groet, kan hij beter inzetten op een samenwerking dan op een uitputtende concurrentiestrijd.