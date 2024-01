Hoe deze batterijcel van Panasonic jouw volgende Tesla goedkoper gaat maken

Nieuws

Het accupakket is het duurste onderdeel van een elektrische auto. Daarom kan het financieel goed uitpakken dat Panasonic zijn batterijen voor onder andere Tesla significant gaat verbeteren.

Panasonic-topman Shoichiro Watanabe vertelt Bloomberg over de vernieuwde versie van de batterijcellen (type 2170) die het onder andere aan Tesla levert. De nieuwe cellen hebben een veel grotere energiedichtheid en komen ‘ergens in 2024 of 2025’ op de markt.



Energiedichtheid omhoog, kostprijs omlaag

Een grotere energiedichtheid kan volgens Watanabe zorgen voor een lagere prijs van de elektrische auto’s van de merken waaraan Panasonic levert.

Want als er meer energie in een cel past, zijn er minder cellen nodig om het accupakket te bouwen. En op voorwaarde dat de prijs van de cellen gelijk blijft, gaan de productiekosten naar beneden. Het is dus goed mogelijk dat de prijzen van de Tesla Model 3 en Tesla Model Y nog verder zakken wanneer de nieuwste creatie van Panasonic op de markt komt.

Dit nieuws is echter niet alleen interessant voor Tesla-fans, aangezien Panasonic naar schatting verantwoordelijk is voor 10 procent van de batterijen die wereldwijd worden gebruikt in EV’s. Ook elektrische auto’s van andere merken kunnen dus profiteren van de vernieuwde Panasonic-techniek.



Productiecapaciteit keer vier

Panasonic wil de nieuwe batterijcellen massaal aan de man brengen, en gaat naar eigen zeggen het doel om de productiecapaciteit te verviervoudigen tegen 2030 halen. Om dit te bereiken moeten twee nieuwe accufabrieken komen in de Verenigde Staten. Momenteel heeft Panasonic een productielijn in de Tesla-gigafabriek in Nevada.

De eerste nieuwe Panasonic-fabriek wordt momenteel gebouwd in Kansas en kost de Japanners omgerekend 3,7 miljard euro, terwijl de tweede nieuwe fabriek nog moet worden aangekondigd. We zouden best een keer in zo'n fabriek willen kijken. Misschien als Auto Review-bedrijfsuitje?