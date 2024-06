Ga je nog op autovakantie? Dit zijn de 3 mooiste autowegen van Europa

Nieuws

Oh, wat hunkeren wij naar een autovakantie. Honderden of duizenden kilometers door Europa crossen met de radio op tien en je buik gevuld met de beste baksels van snelwegrestaurants. Heb je wel zin in een autovakantie, maar nog geen bestemming? Wij tippen de 3 mooiste autowegen van Europa.





Transfagarasan

Bij de trouwe kijker van Top Gear zal bij de naam Transfagarasan een belletje gaan rinkelen. De weg over de Roemeense bergpas, die ook DN7C wordt genoemd, werd door Jeremy Clarkson uitgeroepen tot mooiste weg … in the world.

De weg werd begin jaren zeventig aangelegd in opdracht van dictator Nicolae Ceausescu. Over het doel van de weg is het gissen: sommigen zeggen dat hij werd aangelegd voor een betere troepenverplaatsing van het leger, als de Russen het land zouden binnenvallen. Anderen beweren dat het een prestigeproject van hemzelf was: hij wilde laten zien dat hij groter en machtiger was dan de natuur en dat hij deze naar zijn hand kon zetten. Tijdens het aanleggen van de weg, vielen tientallen doden. De bijnaam is dan ook Ceausescu’s Folly.

Wat de aanleiding voor de bouw ook was, de Transfagarasan is een juweel. Of het echt de allermooiste weg ter wereld is, durven we niet te zeggen, maar de 151 kilometer lange route staat met stip in ons persoonlijke favorietenlijstje.

Waar: Transsylvanië, Roemenië

Afstand: 151 kilometer

Open van: half juni tot begin oktober (afh. van weer)

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Schotse Hooglanden

Ben je dol op bochtige wegen, woeste hoogten, rust, ruimte en Schotse delicatessen? Dan kunnen we je een fikse tour door de Highlands aanraden. Vanuit Glasgow reden wij in de richting van Loch Lomond, en vervolgens namen we de weg langs de westkust naar Isle of Skye om van daaruit verder te gaan naar Durness in het hoge noorden. Daarvandaan reden we weer zuidwaarts naar Edinburgh. Al met al een tocht van zo’n 2000 kilometer.

Pittig, maar bijzonder de moeite waard, ook als het weer niet altijd meezit. Als je het per se wilt, is de route in vijf dagen te doen, maar wij zouden er absoluut meer tijd voor uittrekken. Dan kun je onderweg ook rustig het populaire Eilean Donan Castle bekijken en uitgebreid genieten van de vele Schotse lekkernijen die de Highlands te bieden hebben.

Als je je optimaal wilt voorbereiden op deze route, is het slim om de Schotland-editie uit de boekenserie Curves van Stefan Bogner te bestuderen. Daarin worden de fraaiste wegen van de Hooglanden uitgebreid beschreven, geïllustreerd met schitterend fotomateriaal. Op www.stefanbogner.de vind je ook Curves-­boeken met routes in andere landen.

Waar: Noord-Schotland

Afstand: 2000 kilometer

Open: het gehele jaar

Maak je autovakantie nog leuker met het laatste autonieuws. Dat sturen we elke vrijdag naar je mailbox.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Trollstigen

De bekendste bergpas van Noorwegen is de Trollstigen, die elf haarspeldbochten heeft en omgeven is door indrukwekkende bergtoppen. De lange slingerweg tussen Stylte (of Valldal) en Åndalsnes wordt gesierd door een waterval.

Wij hebben het geluk dat de weg zo goed als verlaten is en rauzen de berg af. Onderaan keren we om en kijken we voorovergebogen over het stuur omhoog naar de indrukwekkende asfaltsliert die we nu weer gaan beklimmen. Een stijgingspercentage van tien procent en maar liefst elf haarspeldbochten vormen een smakelijke combinatie, en er zijn geen vakantiegangers met campers of caravans die de vaart eruit halen.

Bovenaan aanschouwen we vanaf een uitkijkpunt de geasfalteerde speeltuin nogmaals. Het duurt niet lang of een mistflard verhindert het zicht. Wij stappen weer in de auto en rijden in zuidelijke richting naar Geiranger. Dit dorpje ligt aan het Geiranger-fjord en dat is dan weer het mooiste fjord volgens de Noorse fjordentoptien.

Waar: Stylte naar Åndalsnes in Noorwegen

Afstand: 50 kilometer

Open van: half mei tot eind oktober (afh. van weer)

Lees ook

Benzineprijzen Europa: dit zijn de prijzen per land