Deze peperdure cabrio-suv van Toyota is speciaal voor sumoworstelaars gemaakt

De Toyota Century is al sinds 1967 het absolute vlaggenschip van de Japanners. Vorig jaar introduceerde Toyota een SUV-versie en nu heeft het merk een cabrio aan het aanbod toegevoegd. De nieuwe dakloze SUV wordt direct ingezet voor een loodzware taak.

Vorig jaar werd er tijdens de introductie van de Toyota Century SUV al even naar gerefereerd, nu is de cabrio-uitvoering van de luxe-SUV officieel gepresenteerd. Hij werd ontwikkeld op speciaal verzoek van een gepensioneerde Sumoworstelaar, bedoeld om te dienen als paradevoertuig voor toekomstige Sumoworstelaar-kampioenen.

Modificaties nodig

De cabrio-SUV werd gepresenteerd in Tokio en valt behalve zijn open dak op door zijn unieke witte kleur en crèmekleurig interieur. De aanpassingen aan de buitenkant waren echter niet genoeg om de Century SUV-cabrio klaar te stomen voor zijn speciale taak.

De carrosserie en de ophanging werden versterkt om het extra gewicht te dragen. Het achterste gedeelte van de cabine is zo ontworpen dat het lijkt op een gevouwen stoffen kap en dient als kleine rugleuning voor de op maat gemaakte achterbank. Door deze achterbank en de verhoogde vloer kunnen de sumoworstelaars extra hoog zitten.

Toyota Century SUV specificaties

Toyota rept met geen woord over veranderingen onder de motorkap, waardoor het aannemelijk is dat de standaard 3,5-liter V6 plug-in hybride aandrijflijn is overgenomen. Deze aandrijflijn biedt een gecombineerd vermogen van 406 pk, dat over alle vier de wielen wordt verdeeld. De Century SUV heeft een elektrische actieradius van maximaal 69 kilometer - ideaal om twee Sumoworstelaars uitstootvrij aan straten vol toeschouwers te presenteren.



Toyota Century SUV prijs

De ‘normale’ Toyota Century SUV is in de markt gezet als een concurrent van de Rolls-Royce Cullinan en Bentley Bentayga en heeft dan ook een torenhoog prijskaartje: geïnteresseerden moeten minimaal 155.000 euro (25 miljoen yen). Overigens kunnen deze kopers alleen welgestelde Japanners zijn, want Toyota verkoopt de SUV alleen in zijn thuisland.