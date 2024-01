Je rijdt al elektrisch voor minder dan 400 euro met deze private lease-aanbieding

De Peugeot e-208 is een leuke en betaalbare elektrische auto. En met deze private lease-aanbieding is de Franse EV extra goedkoop: voor nog geen 400 euro per maand rijd je al in de e-208.

Je kiest voor private lease als je zorgeloos wilt autorijden. Vrijwel alle vaste autokosten zijn namelijk gebundeld in één maandbedrag. Zorgen over de aanschaf, afschrijving, verzekering en het onderhoud verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daarbij zorgt het voor een duidelijk overzicht in de kosten.

In de private lease vergelijker van Auto Review vind je vaak scherpe aanbiedingen. Dit geldt voor auto’s met benzinemotoren, maar ook een elektrische auto private lease je voordelig bij ons! Neem bijvoorbeeld de Peugeot e-208. Deze populaire Franse hatchback is momenteel een van de goedkoopste opties in de vergelijker door een uitstekende aanbieding.

Dat het hierbij gaat om de e-208 van voor de facelift mag de pret niet drukken, want ook dit is al een uitstekende EV met een serieuze actieradius en een rijke uitrusting. Door dit scherpe tarief wordt het aantrekkelijker om over te stappen naar een EV. Daarbij profiteer je ook nog eens van de SEPP-subsidie. De Peugeot e-208 private lease je via Auto Review.

Peugeot e-208 specificaties

Vermogen (pk) 136 Koppel (Nm) 260 Accucapaciteit (kWh) 50 Gemiddeld verbruik (WLTP) 16,3 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 362 Laadvermogen (kW) 11 Snellaadvermogen (kW) 100

Pluspunten



+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving

+ Respectabele actieradius

+ Comfortabel door vering en stoelen

Minpunten

- Beenruimte achterin

- Kofferbak is aan de kleine kant

- Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen

Peugeot e-208 Active uitrusting

De uitvoering die in de aanbieding is heet de Peugeot e-208 Active. Deze is standaard rijk uitgerust:

Cruise control

Automatische airconditioning

16 inch stalen velgen

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Keyless entry en start

Verkeersbordherkenning

Noir Perla Nera-metaallak (Zwart)

Lane departure-waarschuwing

7 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

TomTom navigatie met Peugeot Connected Services

Peugeot e-208 private lease

De Peugeot e-208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 375,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot e-208 private lease prijzen.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Je vindt deze scherpe deal voor de Peugeot e-208 op de private lease pagina van Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er bijvoorbeeld ook de nieuwe Citroën ë-C3.