Dit Duitse automerk gaat op de EV-markt als een speer

Sommige automerken hebben het lastig met de transitie naar elektrisch rijden, maar BMW is daar niet een van. De Duitsers hadden een zeer succesvol verkoopjaar. En dat geldt zeker voor hun elektrische afdeling.

Dat blijkt uit een persbericht van BMW over de verkoopcijfers van 2023. Het merk uit Beieren verkocht wereldwijd 376.183 EV’s - een toename van maar liefst 74,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal verkocht BMW vorig jaar 2.253.835 auto's.

Het EV-aandeel was 16,7 procent, waardoor het doel van 15 procent over 2023 is behaald. BMW heeft er vertrouwen in dat het EV-aandeel blijft groeien. Voor dit jaar is de verwachting dat 1 op de 5 verkochte BMW’s een volledig elektrische aandrijflijn heeft. Als alles volgens plan verloopt, groeit in 2025 het EV-aandeel naar 25 procent.

Deze modellen deden het goed

BMW noemt de BMW iX1 en BMW i4 als verkooptoppers op het gebied van EV’s. Daarbij benadrukt BMW dat het met de introductie van de BMW i5 (de sedan, later dit jaar volgt de stationwagon) en BMW iX2 een elektrische auto heeft in elk van zijn belangrijke segmenten.

Ook bij de M-divisie van BMW merken ze dat de interesse voor elektrische auto’s toeneemt. De BMW i4 M50 was namelijk de bestverkochte auto met een M-badge in 2023. Ook de BMW i5 M60 en de BMW i770 deden het goed.



Zo doet BMW het in Nederland

Ook Nederlanders vielen massaal voor elektrische BMW’s. De populairste modellen van het merk in ons land waren de BMW i4 en de BMW iX1. Van de 20.529 auto’s die BMW in Nederland verkocht, waren er maar liefst 11.217 elektrisch. Dat is meer dan de helft!



Het EV-aandeel van Mini

Ook bij dochterbedrijf Mini loopt de transitie naar elektrische auto’s op rolletjes. Mini verkocht in 2023 295.474 auto’s, waarvan 45.261 volledig elektrisch. Dat brengt het aandeel van EV’s op 15,3 procent. Ook dat is een toename in vergelijking met 2022.



Momenteel biedt Mini alleen nog maar de Mini Electric en Electric Cabrio aan als EV, maar dit jaar komen daar de nieuwe Mini Countryman en de nog te onthullen Mini Aceman bij. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat het EV-aandeel blijft groeien.