Suzuki Swift (2024) prijs is schappelijk, tenzij je warme billen of een automaat wilt

De nieuwe Suzuki Swift (2024) is 700 euro duurder dan zijn voorganger en is rijk uitgerust. Wat krijg je voor welke prijs, wat krijg je niet en wat is de allerduurste Swift? We zoeken het voor je uit.



De prijs van de nieuwe Suzuki Swift is bekend: als hij begin april 2024 in de showroom staat, betaal je 21.695 euro. Daarmee is de nieuwe Swift 700 euro duurder dan de Swift met dezelfde motor (1.2 Smart Hybrid) die nu nog in de prijslijst staat.

De Suzuki Swift biedt precies wat Nederlanders willen: veel voor weinig. Dit krijg je standaard in de basisversie Suzuki Swift Comfort (prijs: 21.695 euro).

Adaptieve cruisecontrol

Dodehoekwaarschuwing

Achteruitrijcamera

Parkeersensoren achter

Navigatiesysteem

Apple CarPlay en Android Auto (draadloos!)

Metallic lak (alleen oranje)

Airco

Sleutelloze toegang

6 jaar garantie

Een automaat en vierwielaandrijving zijn dan weer niet leverbaar op de goedkoopste Suzuki Swift.



Suzuki Swift Select en Style



Voor 2100 euro extra krijg je de Suzuki Swift Select (prijs 23.795 euro). Wie van warme billen op koude winterdagen houdt, moet deze Swift hebben. Stoelverwarming is standaard, net als 16-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, zes luidsprekers en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel.

Wil je het duurste van het duurste, dan vind je boven op het bescheiden apenrotsje van Suzuki de Swift Style. Die verleidt je – behalve met klimaatbeheersing – alleen met mooie materialen, zoals satijn chromen accenten op het dashboard. De Style kost 25.345 euro.

Prijs Suzuki Swift met automaat

Wil je een Suzuki Swift met automaat kopen, dan loopt de prijs op. Je kunt deze CVT-transmissie bestellen vanaf de Select-uitvoering. Boven op de prijs van 23.795 euro betaal je dan nog eens 2350 euro. Waarmee je in totaal dus uitkomt op 26.145 euro.



De allerduurste versie, de Suzuki Swift Style met vierwielaandrijving (3300 euro) en automaat (2350 euro), kost 30.995 euro. Heb je dan nog geld over, dan kun je voor 899 euro een dual tone lakkleur bestellen en heb je de meest complete Suzuki Swift … in the world.



Suzuki Swift Hybrid motor

De nieuwe Suzuki Swift is met maar één motor leverbaar, Het is een hybride aandrijflijn, waarbij een 1,2-liter driecilinder benzinemotor hulp krijgt van een kleine elektromotor van 2,2 kW. De benzinemotor levert 81 pk en 112 Nm koppel. Hij is verkrijgbaar met een handgeschakelde vijfbak of een automaat (CVT-transmissie).

Suzuki denkt slim te zijn: “De nieuwe Swift is dankzij zijn CO2-uitstoot van 98 gram met afstand de zuinigste handgeschakelde benzineauto op de markt maakt.” Dat je zelf moet schakelen, is wel een belangrijke toevoeging. De Renault Clio Hybrid (83 gram) en Toyota Yaris (79 gram) zijn zuiniger, maar die hebben een automaat. Maar hé, de claim klopt. En met zijn relatief bescheiden prijs en zes jaar garantie durven we best te voorspellen dat de Swift in Nederland goed gaat scoren.