Waarom het slim is om de elektrische Volkswagen ID.1 toch Up! te noemen

We kijken reikhalzend uit naar de Volkswagen ID.2, maar de eveneens aangekondigde elektrische stadsauto past beter bij ons budget. Tot nu toe noemen we deze EV de Volkswagen ID.1, maar misschien is een naamsverandering op handen.

Kai Grünitz - baas van de technische ontwikkeling bij Volkswagen - ging in gesprek met Autocar in op de komst van de elektrische stadsauto. Volgens de topman zijn de ontwerpschetsen van het compacte model af en is de ontwikkeling in volle gang. Binnen drie jaar moet de auto klaar zijn en van de productielijn rollen.

Met de Volkswagen ID.1 hoopt het merk een succesvolle elektrische stadsauto van 20.000 euro in de markt te zetten. Concurrenten zijn de nieuwe Renault Twingo en de reeds aangekondigde goedkopere versie van de Citroën ë-C3 met kleine batterij.

Volgens Grünitz zal het nieuwe model veel stijlelementen delen met de vorig jaar uit productie genomen Up, aangezien er volgens hem in het segment van stadsauto’s niet veel ruimte is om te variëren.

Toch een nieuwe Volkswagen Up?

Zou de nieuwe stadsauto naast stijlelementen ook de naam van zijn voorganger kunnen overnemen? Dit werd bevestigd noch ontkend door Grünitz. Maar het is geen gek idee. Volkswagen hecht namelijk veel waarde aan zijn langlopende en succesvolle namen. Zo wil het merk in 2028 een elektrische Golf uitbrengen, en lijken ook de namen Tiguan en Passat een plaats te hebben in het toekomstige elektrische modellengamma van Volkswagen.

Bovendien heeft de ID-naam geen bijster goede reputatie opgebouwd. De ID-modellen zijn goede EV's, begrijp ons niet verkeerd, maar de Volkswagen ID.3 maakte geen goede eerste indruk met zijn touchknoppen en softwareproblemen. Het zou niet meer dan logisch zijn om de nieuwe stadsauto de Volkswagen Up te noemen.

Hoe het nieuwe model dan ook gaat heten, volgens Grünitz is het een cruciale auto voor Volkswagen: “We hebben een compacte auto nodig die betaalbaar is voor het bredere klantenbestand. Op die manier kunnen we onze klanten overtuigen dat elektrische auto’s de toekomst hebben.”

Zo drukt Volkswagen de kosten

De nieuwe stadsmini zal op een ander platform staan dan het MEB Entry-platform van de Volkswagen ID.2. Om de beoogde prijs van 20.000 euro te halen ligt tijdens de ontwikkeling van de ID.1 de nadruk nog meer op kostenbesparing. Dit gaat ten koste van enkele technische functies.

Zo hintte Grünitz op het gebruik van je eigen smartphone. Dit deed Volkswagen eerder al in de Up, waar het een telefoonhouder had geïnstalleerd in plaats van een infotainmentsysteem met een touchscreen.

“In deze prijsklasse moet je een auto hebben die echt past bij de wensen van de klant. Je hebt in deze auto’s geen high-end technologie nodig”, zo legt de topman uit.