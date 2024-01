De hele wereld verbaast zich over de Nederlandse prijs van de Honda Civic Type R

De Honda Civic is elders zo populair dat de orderboeken in Nederland tijdelijk gesloten zijn. Dat gold ook voor de snelste versie, de Honda Civic Type R. Maar die kun je inmiddels weer online samenstellen. Maar de prijs is zó hoog, dat je dit wel uit je hoofd laat.

De nieuwe prijs van de Honda Civic Type R is niet mals. Honda communiceert een vanafprijs van 88.560 euro voor zijn 329 pk sterke en 275 km/h snelle hatchback. Dat is voor de Amerikaanse site motor1.com reden om er een heel nieuwsbericht aan te wijden. De Honda Civic Type R kost in de Verenigde Staten namelijk 45.890 dollar. Dat is omgerekend nog geen 42.000 euro. In Nederland zijn bijna alle Honda-modellen duurder; alleen de Honda HR-V of de Honda Jazz blijven onder de grens van 42 mille.

De reden waarom de Honda Civic Type R zo knetterduur is, heeft alles te maken met de torenhoge CO2-uitstoot van de viercilinder tweeliter turbomotor. Die bedraagt namelijk 186 gr/km. Hiermee zit de Honda in de hoogste schijf van de bpm-berekening. Boven 161 gram CO2 per kilometer wordt een toeslag van 549 euro per gram berekend. Het extra bpm-bedrag komt hiermee uit op 13.725 euro.

Richting een ton

Met 13.725 euro ben je er echter nog niet, want dit bedrag is alleen voor de extra grammen boven de 161 g/km. De overheid rekent nog eens 13.655 euro aan bpm voor alle andere uitstoot, dus onder de 161 g/km. Daarmee kom je op een torenhoge bpm van 27.380 euro.

Als je vervolgens op de optielijst ook nog het carbon pack (4000 euro) en het verlichtingspakket (1500 euro) aankruist, gaat de prijs van de Honda Civic Type R zomaar richting de ton. Dat is dus meer dan het dubbele van de prijs in Amerika.

De Honda Civic Type R is niet de enige 'belachelijk dure sportieve viercilinder' in Nederland, benadrukt motor1.com. Ook de Volkswagen Golf R met 333 pk (vanaf 84.990 euro) behoort tot deze categorie.