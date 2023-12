Deze eerste elektrische suv van Suzuki is in 2025 te koop

Suzuki liet begin 2023 een studiemodel van zijn allereerste elektrische auto voor Europa zien, de Suzuki eVX. Nu toont Suzuki deze elektrische suv opnieuw, maar nu ook met plaatjes van het interieur.

De afmetingen van de Suzuki eVX (emotional versatile cruiser) zijn gelijk gebleven: 4,30 meter lang, 1,80 meter breed en 1,60 meter hoog. Ter vergelijk: de Suzuki Vitara is 4,17 meter lang, 1,77 meter breed en nagenoeg even hoog (1,61 meter). De Suzuki eVX is dus vooral langer en iets breder. Suzuki gaf voor het eerdere studiemodel een actieradius op van 400 kilometer maar heeft het nu over 500 kilometer. Het batterijpakket is nog altijd 60 kWh. De Suzuki eVX is een 4x4 en heeft dus hoogstwaarschijnlijk twee elektromotoren.

Gekke vorm

Het interieur van de Suzuki eVX konden we eerder niet laten zien, maar nu wel. Maar of dit het productiestadium haalt, betwijfelen we. Het stuurwiel heeft een gekke vorm en de stoelen zien eruit alsof je een hernia oploopt zodra je erop zit. Bovendien ontbreken veiligheidsgordels. Het dashboard ziet er realistischer uit. Dat is door de ventilatieroosters (denken we) opgedeeld in drie gedeeltes met een groot rechthoekig scherm erbovenop.

Neushoorntje

Het lichtgevende 3D-neushoorntje dat in de versnellingsknop op de middenconsole zit verwerkt, kun je waarschijnlijk op je buik schrijven, hoe leuk dit ook bedacht is. Suzuki ondersteunt al jaren het natuurbeschermingswerk van de zwarte neushoorn in Afrika, vandaar. Gelukkig voor jou als toekomstige koper dat Suzuki er niet voor heeft gekozen de neusaap te beschermen.

Suzuki eVX wordt steeds concreter

Het exterieurdesign van de Suzuki eVX is een stuk concreter. We zien nu bijvoorbeeld normale buitenspiegels in plaats van de piepkleine cameraatjes van het eerste studiemodel. En ook de voorkant en de achterkant van de elektrische suv zien er een stuk realistischer uit dan eerst. Suzuki heeft nog even de tijd om zijn eerste elektrische suv klaar te stomen; de marktintroductie staat gepland voor 2025.