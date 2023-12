Verkeersboetes 2024: deze bedragen ga je betalen

We geven je een overzicht van de verkeersboetes 2024 en vertellen je hoe hoog het boetebedrag is. Hou je vast, want de verkeersboetes 2024 vallen een stuk hoger uit dan een jaar eerder.

Dat de verkeersboetes 2024 hoger zijn dan in 2023 mag eigenlijk geen verrassing meer heten. Dat gebeurt elk jaar. Dat komt door de inflatie maar ook omdat demissionair minister Yesilgöz van Jusitie en Veiligheid enkele gaten in de overheidsbegroting zag en deze wilde opvullen.

Het Openbaar Ministerie adviseerde de bedragen juist niet te verhogen, omdat het inmiddels goedkoper is om iemand een blauw oog te slaan dan ongeoorloofd op een invalidenplek te parkeren, maar helaas. De verkeersboetes 2024 zijn met 10 procent gestegen: 6 procent inflatiecorrectie en 4 procent om de schatkist te spekken.

Dit zijn de verkeersboetes 2024 voor de volgende vergrijpen:

Rijden door rood - 300 euro

Telefoon in de hand tijdens het rijden - 420 euro

Onnodig links rijden - 270 euro

Onnodig over de vluchtstrook rijden - 300 euro

Gordel vergeten - 180 euro

Rechts inhalen - 300 euro

Zonder apk de weg op - 180 euro

Kenteken slecht leesbaar - 180 euro

Afslaan zonder richting aan te geven - 120 euro

Fout parkeren

Wie fout parkeert, kan rekenen op een boetebedrag van 120 euro. Een schijntje in vergelijking tot parkeren op een invalideplaats zonder kaart, dit kost je namelijk 370 euro als je betrapt wordt. En ook als je onnodig geluid maakt, zoals claxonneren zonder geldige reden, moet je flink dokken, namelijk 300 euro.

Iets wat je steeds vaker ziet, zijn auto's die in het donker zonder licht rijden. Niet doen. Je ziet zelf nauwelijks iets, anderen zien jou niet en je moet bovendien 180 euro betalen als je aangehouden wordt. Blokkeer je een kruispunt zodat de hele boel vastloopt? 300 euro. Goed anticiperen dus.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Autoruiten krabben

Denk nu niet ik ga over de busbaan in plaats van de vluchtstrook om de file te vermijden, want als oom agent je betrapt, ben je 180 euro kwijt. Vergeet ook het trottoir, want ook dan ben je 180 euro kwijt. Oh, en neem vooral de moeite om je autoruiten te krabben voordat je de weg opgaat, hoe vervelend dit klusje ook is. De boete kan oplopen tot 490 euro! En let op: ook de zijruiten moeten ijsvrij zijn.

Verkeersboetes 2024 voor te hoge snelheid (bebouwde kom)

Er is nogal wat om rekening mee te houden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de verkeersboetes 20214 voor een te hoge snelheid. Wie binnen de bebouwde kom te hard rijdt en gesnapt wordt, krijgt de volgende bedragen op de deurmat:

5 km/h te hard - 43 euro

10 km/h te hard - 90 euro

15 km/h te hard - 169 euro

20 km/h te hard - 240 euro

25 km/h te hard - 325 euro

Verkeersboetes 2024 voor te hoge snelheid (snelweg)

Wat ons betreft kunnen de boetes voor te hard rijden binnen de bebouwde kom niet hoog genoeg zijn. Dat je op een stille snelweg af en toe wat te hard rijdt, snappen we iets beter. De overheid blijkbaar ook, want de boetebedragen zijn lager dan wanneer je binnen de bebouwde kom de snelheid overschrijdt.

5 km/h te hard - 32 euro

10 km/h te hard - 79 euro

15 km/h te hard - 150 euro

20 km/h te hard - 216 euro

25 km/h te hard - 287 euro

De verkeersboetes 2024 voor te hard rijden buiten de bebouwde kom (maar niet op de snelweg) liggen tussen de eerste en tweede bedragen in. Op deze site van het Openbaar Ministerie kun je precies achterhalen hoe hoog de boete is als je te hard rijdt, ook als er bijvoorbeeld wegwerkzaamheden zijn.

We sluiten de verkeersboetes 2024 af met een beetje goed nieuws. De administratiekosten van 9 euro zijn niet verhoogd en blijven gelijk.